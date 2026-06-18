Abgeschieden bei Bietigheim: Der Künstler, der am liebsten in den Wald geht und malt

Sobald es warm genug ist, sitzt Roland Bentz im Wald und malt. In der Abgeschiedenheit „seines nahe Bietigheim gelegenen Stückles“ blickt der 76-Jährige direkt auf Waldbäume und erfreut sich an dem natürlichen Licht, das auf seine Kunstwerke fällt und ihnen „eine besondere Lebendigkeit“ verleihe. Zuhause in seinem Atelier gebe es hingegen ein „unnatürliches Kolorit“, hat Bentz festgestellt. Dort arbeitet er lieber an Druckgrafiken. Außerdem erleichtere der Ort im Wald die Begegnung mit Tieren. Menschliche Darstellungen sind in Bentz´ Gesamtwerk nämlich nur ganz wenige zu finden.