Roland Kugler hat den Weg für eine Verkürzung der Einreisesperre für den irakischen Studenten Ramzi Awat Nabi geebnet. Drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
Ramzi Awat Nabi, der 24-jährige Student aus Stuttgart, der am 5. August wegen seiner abgelaufenen Duldung in den Irak abgeschoben wurde, könnte schon bald wieder einreisen, um sein Studium der Energie- und Umwelttechnik an der Hochschule Esslingen fortzusetzen. Das hat Roland Kugler in einem Gespräch mit der Stuttgarter Ausländerbehörde geklärt, die dem Einser-Abiturienten wegen der Zweifel an seiner Identität eine Aufenthaltsgenehmigung verweigert und zur Abschiebung angemeldet hatte. Der Stuttgarter Rechtsanwalt und langjährige Grünen-Stadtrat hat es offenbar in kürzester Zeit geschafft, alle Zweifel auszuräumen.