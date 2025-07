Das beliebte Event „Fast & Forest“ findet in diesem Jahr nur an einem Tag, am Sonntag, 3. August, am Fuße des Kappelbergs und auf Strecken durch den Schurwald statt.

Es erinnert sicher nicht ganz zufällig an die Kino-Action-Filme „Fast & Furious“. Tatsächlich heißt es allerdings „Fast & Forest“, und fand in den zwei vergangenen Jahren in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) statt. Am ersten Tag (Freitag) beim ganz schnellen Rennen durch die Innenstadt, am zweiten Tag (Sonntag) mit dem Mountainbike- und Gravelrennen auf dem Kappelberg, also im „Forest“.

Eigentlich hätte an diesem Wochenende die dritte Auflage von „Fast & Forest“ stattfinden sollen. Kein Bange, sie findet auch statt – allerdings in modifizierter, reduzierter Form. Denn das Innenstadt-Rennen fällt heuer aus. Wobei sich Chef-Organisator Marc Sanwald vom TSV Schmiden gegenüber unserer Redaktion optimistisch gibt, im kommenden Jahr doch wieder die nötigen Sponsoren an Land ziehen und somit auch in der Fellbacher Innenstadt rund ums Rathaus und die Schwabenlandhalle ein solches Spektakel anbieten zu können.

Keine Rennradler in der Innenstadt

Die Zuschauer würde es sicher ebenso freuen wie die Organisatoren und auch die Stadtverwaltung. Schließlich sind gerade die durch die Innenstadt flitzenden Spitzenfahrer eine besondere Attraktion, die Besucher auch von weiter her anlockt und Fellbachs Image als Stadt stärkt, die ihren sportbegeisterten Bürgerinnen und Bürgern auch Außergewöhnliches zu bieten hat.

Aufmunterung am Wegesrand Foto: Dirk Herrmann

Warum das innerstädtische Straßenrennen in diesem Jahr nicht klappt und deshalb bereits vor einigen Monaten abgesagt wurde, begründet Sanwald mit dem Rückzug bisheriger Sponsoren. Vor allem einer der bisherigen Geldgeber sei ausgestiegen, um sich auf die Unterstützung eines Einzelsportlers zu konzentrieren. Allein das Straßenrennen verschlinge rund 40 000 Euro, da lasse sich eine größere Finanzlücke eben nicht so einfach auffangen.

Ein weiterer Punkt ist, dass es auch immer schwieriger wird, ehrenamtliche Helfer zu finden. Davon werden gerade bei einem Straßenrennen mit vielen Kurven und Zuschauern einige benötigt, weshalb für die erforderliche Sicherheit einiges an Personal nötig ist.

Unsere Empfehlung für Sie Radsport in Fellbach Rasante Jagd über Berg und Tal Beim Radsportwochenende Fast & Forest in Fellbach feiern die Zuschauer entlang der Straße und auf dem Kappelberg die schnellen Sportlerinnen und Sportler im Sattel.

Nun müssen die Radsportfans an diesem Wochenende – und somit eine Woche nach der Zielankunft der Tour de France in Paris – allerdings nicht komplett darben. Die Veranstaltung ist allerdings nur auf einen Tag angesetzt: Der ursprünglich mal für den frühen Samstagabend vorgesehene Charity-Bikeathlon wird auf Sonntag, 3. August, verschoben. Er beginnt um 15 Uhr, an der neuen Kelter am Fuße des Fellbacher Kappelbergs wird eine Biathlon-Anlage aufgebaut. Am Samstagabend ist eine Hocketse an der Kelter der Fellbacher Weingärtner vorgesehen.

Vielleicht 2026 wieder möglich: Der Rundkurs durch die Stadt, vorbei an der Fellbacher Lutherkirche. Foto: Dirk Herrmann

Jeder, der möchte, kann für einen bestimmten Betrag seine Runden drehen – sei’s joggenderweise, mit dem Klapprad oder dem Rollstuhl – und dann mit dem Lasergewehr an der Schießstation seine Zielgenauigkeit unter Beweis stellen. Mit dabei sind auch die Rollstuhl-Rugbyspieler der „Wilden Schwaben“ des TSV Schmiden. Mit dem eingesammelten Geld sollen dringend benötigte Sportrollstühle finanziert werden. Im vergangenen Jahr kamen 5000 Euro für die Hochwasseropfer im Rems-Murr-Kreis zusammen.

Das sportliche Highlight des diesjährigen „Fast & Forest“ sind die Mountainbike- und Gravelrennen, die am Sonntagvormittag um 9 Uhr starten. Es gibt eine erweiterte Strecke durch den Schurwald. „Hier erwarten euch aussichtsreiche Passagen über asphaltierte Wirtschaftswege der Fellbacher Winzer (Fast) und traumhafte Strecken über Forst- und Waldwege (Forest), und auch am Kernenturm geht’s vorbei“, erläutert Sanwald. „Wir bieten verschiedene Streckenlängen an, um allen Leistungsniveaus gerecht zu werden.“ Die Strecken sind 21, 41 und 63 Kilometer lang – bei der längsten Variante sind 1650 Höhenmeter zu bewältigen.

Spektakuläre Perspektiven in den Stuttgarter Kessel

Sanwald verspricht den Teilnehmern spektakuläre Perspektiven, sofern sie denn genug Kondition für Seitenblicke haben: „Man kann direkt in den Stuttgarter Kessel schauen, wann hat man das schon mal, das macht echt riesigen Spaß.“ Sanwald hofft für Sonntag auf 250 teilnehmende Radsportler, „wir sind fast ausgebucht“.

Belebung der Stadt Fellbach

Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull steht jedenfalls fest zum Event „Fast & Forest“. Denn: „Es zeigt, wie viel Spaß die Fortbewegung auf zwei Rädern machen kann und motiviert zum Mitmachen. Es ist ein Charity- und Sportevent mit einem hohen Vergnügungsfaktor. Ich bin sicher, dass ein solches Radwochenende dem Fahrrad noch mehr Sichtbarkeit verschafft und zur Belebung der Stadt beiträgt.“

Wie es nächstes Jahr aussieht, ist noch offen. Die Veranstalter sehen durchaus die Chance, das Straßenrennen in der Stadtmitte wieder aufleben zu lassen. „Vielleicht ist ja ein Zwei-Jahres-Rhythmus denkbar“, sagt Sanwald. Die Fellbacher Stadtverwaltung würde dies sicher begrüßen.

Alles Infos zum Event unter www.fast-and-forest.com