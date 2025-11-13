Die Europäische Volkspartei bricht ein Tabu: Sie organisiert sich eine Gesetzesmehrheit mit Rechtsaußen-Parteien. Ein Kommentar von Rainer Pörtner.
Er sei „wild entschlossen“, die Bürokratie in der EU „mit der Brechstange“ abzubauen. Das hat Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), vor wenigen Tagen versichert – und nun auch so gehandelt. Mit Unterstützung von Rechtsaußen-Parteien schwächen die Konservativen im Europa-Parlament eine Richtlinie zu den Lieferketten deutlich ab.