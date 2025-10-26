Die EU hat sich blauäugig in die Abhängigkeit von China begeben. Zu lange wurden die heraufziehenden Gefahren ignoriert, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
26.10.2025 - 13:44 Uhr
Im Verhältnis zwischen der EU und China beginnt neue Zeitrechnung. Zu lange hat sich Europa ohne Sorge in die Abhängigkeit von Peking begeben. Niemand wollte die Warnungen der Experten hören, die ohne Unterlass darauf hinwiesen, dass die Industrie zu abhängig von Lieferungen kritischer Rohstoffe wie seltener Erden aus China ist.