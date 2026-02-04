China hat de facto ein Monopol auf seltene Erden und andere wichtige Mineralien. Die USA wollen einen Weg aus dieser Abhängigkeit finden. Machen ihre Verbündeten da mit?
04.02.2026 - 16:20 Uhr
Washington - Die Vereinigten Staaten wollen trotz internationaler Spannungen mit ihren Verbündeten eine Handelsallianz für seltene Erden und andere wichtige Mineralien aufbauen und damit die Abhängigkeit zu China verringern. Durch Zölle und Preisuntergrenzen solle verhindert werden, dass Peking die Märkte mit Rohstoffen zum Dumpingpreis überschwemmt und so Konkurrenten unterbietet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Der "Handelsblock" solle die US-Wirtschaft stärken und zugleich die Produktion im gesamten Bündnisraum ausweiten.