Abiball in Stuttgart: Eleganz mit ein wenig Glitzer – Sechs Abiturienten präsentieren ihre Roben

Es ist ein Endpunkt und ein Neuanfang. In diesen Tagen nehmen Abiturientinnen und Abiturienten im ganzen Land ihre Abschlusszeugnisse entgegen, um damit in einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Manche beginnen direkt ein Studium oder eine Ausbildung, andere wollen sich noch etwas Zeit nehmen, während eines Freiwilligen Sozialen Jahres Erfahrungen sammeln oder auf Reisen die Welt entdecken. Doch bevor sie auseinander gehen, wird beim Abiball noch einmal zusammen gefeiert. Dafür werfen sich die jungen Menschen richtig in Schale. Wir haben fünf Abiturientinnen und einen Abiturient von der Schickhardt-Gemeinschaftsschule in Stuttgart getroffen. Sie erzählen uns mehr über ihre Abiball-Roben und verraten, worauf sie sich jetzt am meisten freuen.