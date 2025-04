Mit dem Fach Deutsch haben am Dienstag die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg begonnen. Die Schülerinnen und Schüler konnten zwischen verschiedenen Aufgaben wählen. Wie hätten Sie sich entschieden?

Alexandra Kratz 29.04.2025 - 17:36 Uhr

Die Abiturprüfungen sind „die letzte große Herausforderung der Schulzeit“. So wird Theresa Schopper (Grüne) in einer Pressemitteilung zitiert. Die Kultusministerin riet den Schülerinnen und Schülern, diese „mit Ruhe und Zuversicht“ anzugehen. An den allgemeinbildenden Gymnasien und den Gemeinschaftsschulen mit gymnasialer Oberstufe fiel der Startschuss am Dienstagmorgen mit der schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch. Auch die Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Gymnasien absolvierten ihr Deutsch-Abi. Für sie hatte der Prüfungsreigen aber bereits am 1. April begonnen.