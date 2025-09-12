Zurück auf die Schulbank: Mit 56 Jahren hat Susanne Sarantis ihr Abitur nachgeholt – und besser abgeschnitten als ihre jüngeren Klassenkameraden.
Sie meldet sich heimlich am Abendgymnasium an, stellt sich ihrem Angstgegner Mathe, trinkt Hunderte Liter Kaffee, um wach zu bleiben – und hat drei Jahre lang samstags nie frei. Kein Zuckerschlecken. Susanne Sarantis sitzt mit goldenem Nasenring im schmucklosen Betonbau des Remstal-Gymnasiums in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) und erzählt ihre Geschichte, wie sie es mit 56 Jahren geschafft hat, ihr Abitur zu machen. Es fällt leicht, ihr zuzuhören. Ihre Worte fließen schnell, die Sprache ist bildhaft. Und zwischendurch blitzt immer wieder ein warmes Lächeln auf, das ihre schneeweißen Zähne freilegt.