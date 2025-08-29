Abkehr vom Zölibat Priester bricht mit Papst-Kirche – und heiratet eine Unternehmensberaterin
Andreas Sturm war früher Generalvikar im katholischen Bistum Speyer. Er warf hin, veränderte sein Leben radikal, fand eine Ehefrau und eine neue Kirche.
Andreas Sturm war früher Generalvikar im katholischen Bistum Speyer. Er warf hin, veränderte sein Leben radikal, fand eine Ehefrau und eine neue Kirche.
Andreas Sturm sitzt in seinem kleinen Vielzweckraum und berichtet von einem Wunder, mindestens einem statistischen Wunder. Er hat im vergangenen Jahr mehr Zugänge als Austritte verzeichnet.