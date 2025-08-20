Abkommen mit Russland Russlands fortgesetzter Wortbruch
Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2014 wurden acht Abkommen geschlossen. An allen war die Russische Föderation beteiligt – und brach sie zuerst.
Nach der russischen Besetzung der Krim ab dem 24. Februar 2014 kam es Anfang März in den Oblasten (Regierungsbezirken) Donezk und Luhansk zu prorussischen Massenprotesten. Sie schlugen am 13. März in gewaltsame Zusammenstöße mit Toten um. Am 6. April erklärten Aufständische beide Oblasten zu autonomen Volksrepubliken. Mit Waffen aus russischen Beständen besetzten sie am 12. April die Stadt Slowjansk. Das führte ab dem 13. April zu Gefechten mit ukrainischen Sicherheitskräften. Ab dem 26. Mai griffen Aufständische den Flughafen bei der Hafenstadt Mariupol an.
