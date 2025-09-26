Einen Tag vor dem möglichen Wiedereinsetzen von UN-Sanktionen hat Teheran ein Abkommen mit Moskau über vier neue Reaktoren unterzeichnet. Der Westen sieht das weiter kritisch.
26.09.2025 - 13:40 Uhr
Einen Tag vor Ablauf einer Frist zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen den Iran haben Teheran und Moskau ein Abkommen zum Bau neuer Atomkraftwerke im Iran unterzeichnet. Wie das iranische Staatsfernsehen am Freitag berichtete, schlossen die russische Atomenergiebehörde Rosatom und das Unternehmen Iran Hormoz einen Vertrag im Umfang von 25 Milliarden Dollar (21,4 Milliarden Euro) zum Bau von vier Atomkraftwerken in Sirik in der südiranischen Provinz Hormosgan.