Was an heißen Tagen dem Mensch schmeckt, soll der Vierbeiner nicht missen. Eisgenuss für beide – in Nürtingen ist dies in der Gelateria al Museo möglich. Doch wie gesund ist das?
Luna, Vida und Nala teilen sich schwesterlich zwei Eisbecher. Die drei sitzen brav nebeneinander auf der Terrasse des Nürtinger Eiscafes al Museo. Bei knappen 21 Grad haben die drei Hundedamen mit Herrchen Serkan Askin und dessen Tochter freie Platzwahl. Es herrscht kaum Betrieb. „An schönen Tagen verkaufen wir zwischen sieben und neun Becher Hundeeis“, erklärt Christian Catalano. Doch an diesem Tag, meint er, wird das angesichts des Wetters nicht der Fall sein. Der 42-Jährige betreibt die Eisdiele seit 2020 gemeinsam mit Luigi Balsamo. Der ist für die Produktion zuständig. Gerade ist er dabei, Pistazieneis herzustellen. Das Eis für die Hunde beziehen Catalano und Balsamo von Bello Eis, einem Hersteller aus dem Allgäu. Der liefert eigenen Angaben zufolge im Landkreis Esslingen sein Hundeeis auch an das Eiscafé Caprice in Kirchheim sowie an einen Laden in Wendlingen.