 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Was tun bei der Hitze? Diese Badeseen punkten mit Top-Wasserqualität

Abkühlung im Rems-Murr-Kreis Was tun bei der Hitze? Diese Badeseen punkten mit Top-Wasserqualität

, aktualisiert am 19.06.2026 - 17:11 Uhr
Abkühlung im Rems-Murr-Kreis: Was tun bei der Hitze? Diese Badeseen punkten mit Top-Wasserqualität
7
Ab ins kühle Nass: Der Plüderhausener Badesee verspricht eine willkommene Erfrischung (Archivbild). Foto: picture alliance / dpa

Was für eine Hitze – aber mehrere Seen zwischen Backnang, Schorndorf und Waiblingen versprechen Abkühlung. Wir verraten, was Besucher wissen müssen.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Die Hitzewelle ist da. Mit erwarteten Temperaturen bis zu 36 Grad wird das Wochenende besonders schweißtreibend. Höchste Zeit, sich über die besten Adressen für eine erfrischende Abkühlung zu informieren. Glücklicherweise ist unsere Region reich an naturnahen Bademöglichkeiten. Die erfreuliche Nachricht vorweg: Die Wasserqualität in den allermeisten Badeseen ist in dieser Saison hervorragend.

 
Der Eisenbachsee ist umgeben von Wald – auch das Grillen ist erlaubt. Foto: Gottfried Stoppel

Eisenbachsee (Alfdorf): Baden in der Waldidylle

Dieser kleine, rund 1,65 Hektar große See liegt idyllisch und ruhig mitten im Wald. Er bietet Badegästen eine angenehme Liegewiese, einfache Grillmöglichkeiten und Toiletten. Am Kiosk „Ständle am See“ können Wochenendbesucher Snacks und Getränke erwerben. Am Wochenende ist die DLRG bei gutem Wetter vor Ort, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es gibt keine abgetrennten Nichtschwimmerbereiche. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung, und Hunde an der Leine sowie das Benutzen mitgebrachter Holzkohlegrills sind erlaubt. Ein Walderlebnispfad in der Nähe lädt zudem zu Erkundungen ein.

Ebnisee (Kaisersbach): Der Klassiker unter den Badeseen

Umgeben vom dichten Mischwald des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald, präsentiert sich der rund 6,3 Hektar große Ebnisee als eine wahre „Perle des Schwäbischen Waldes“ mit dauerhaft ausgezeichneter Wasserqualität. Am Ufer laden Liegewiesen, Grillplätze und ein Bootsverleih zum Verweilen ein. Für das leibliche Wohl sorgen gleich zwei Biergärten sowie die beiden Hotels mit Gastronomie in der näheren Umgebung. Die Gegend punktet zudem mit reizvollen Wanderzielen wie der Gallengrotte, den Strümpfelbachtal-Wasserfällen oder den Überresten eines kleinen Römerkastells. Der Ebnisee ist barrierefrei zugänglich und bietet kostenpflichtige Parkplätze sowie Behindertentoiletten. Achtung: Wer den See in vollen Zügen genießen möchte, sollte dies bald tun. Für das Jahr 2027 ist eine umfassende Entschlammung angesetzt, weshalb der See dann für eine Badesaison trockengelegt wird.

Waldsee Fornsbach (Murrhardt): Familienfavorit seit Generationen

Einst ein exklusives Ziel der Stuttgarter High Society, ist der Waldsee Fornsbach heute ein idyllisches Freizeitareal, das besonders Familien und Camper anzieht. Die Wasserqualität ist ausgezeichnet. Am See gibt es eine große Liegewiese, einen kleinen Sandstrand und einen barrierefreien Rundweg. Ein Bootsverleih mit Tret- und Ruderbooten, ein Minigolfplatz, Beachvolleyball- und Tischtennisflächen sowie Grillareale sorgen für Abwechslung. „Pfizenmaiers Kulinarium am Waldsee“ bietet direkt am Wasser Gastronomie auf hohem Niveau. Der See ist auch über einen barrierefreien Zugang erreichbar, der Rollstuhlfahrern den Weg ins Wasser ermöglicht.

Schorndorfer Ziegelei-Seebad: Komfort wie im Freibad

Das Ziegelei-Seebad in Schorndorf vereint das Beste aus zwei Welten: Freibadkomfort trifft auf naturnahe Atmosphäre. Das mit Quellwasser gespeiste Becken, dessen Wasser durch biologische Kläranlagen aufbereitet wird, bietet ausgezeichnete Qualität. Hier finden sich Attraktionen wie eine Kleinkinderrutsche, ein Kinderspielbereich mit Matschanlage, ein Sprungfelsen mit Kletterwand, eine Breitwellenrutsche und ein beheiztes Nichtschwimmerbecken. Sportliche freuen sich über Beachvolleyball- und Beachsoccerplätze. Komfortable Annehmlichkeiten wie Schließfächer, Umkleiden und ein Kiosk sind selbstverständlich. Bei all dem Komfort bleibt die naturnahe Anmutung mit großer Liegewiese und schattiger Uferzone erhalten. Ein Unterschied zu allen klassischen Badeseen: Der Eintritt ist kostenpflichtig (eine Tageskarte kostet 5 Euro für Erwachsene, 3,40 Euro für Kinder).

Unsere Empfehlung für Sie

Gastro-Neuheit in Waiblingen: Gerberstube: Wenn der kleine Hunger kommt, soll niemand darben müssen

Gastro-Neuheit in Waiblingen Gerberstube: Wenn der kleine Hunger kommt, soll niemand darben müssen

Wo früher die Teneria spanisch inspirierte Köstlichkeiten servierte, gibt es jetzt schwäbische Klassiker und modern interpretierte Leib-und-Magen-Kulinarik.

Aichstruter Stausee: Naturnahes Baden auch mit Kindern

Dieser Stausee, ursprünglich in den Jahren 1958 und 1959 als Hochwasserrückhaltebecken erbaut, ist heute mit seiner vier Hektar großen Wasserfläche ein beliebter Badeort mit ausgezeichneter Wasserqualität. Nach zwischenzeitlichen Problemen mit Bakterienwerten sind die Messungen wieder im grünen Bereich. Der See bietet großzügige Liegewiesen, Grillstellen, Camping- und Wohnmobilstellplätze sowie einen Kiosk mit kleinem Biergarten. Besonders familienfreundlich ist der sandige Flachwasserbereich, der ideal für Kinder und Nichtschwimmer ist, ergänzt durch nahegelegene Spielgeräte. Die Wassertiefe erreicht bis zu drei Meter. In den Ferien und am Wochenende ist die DLRG im Einsatz. Eingebettet im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, ist der Aichstrutsee auch ein ideales Etappenziel für Wanderungen entlang des Limes.

Am Aichstrutsee finden sich viele Angebote für Kinder und ein Flachwasserbereich. Foto: Phillip Weingand

Plüderhäuser Baggersee: Auch als Badestelle noch schön

Rund 30 Kilometer nördlich von Stuttgart gelegen, bietet der Plüderhäuser Baggersee trotz seiner offiziellen Herabstufung zur „Badestelle“ ein angenehmes Badeerlebnis. Die Wasserqualität wird aktuell mit „gut“ bewertet, nachdem vereinzelt in der Vergangenheit Blaualgenprobleme auftraten. Baden ist hier dennoch bedenkenlos möglich. Die Herabstufung aus haftungsrechtlichen Gründen führte zur Entfernung von Sprungturm und Rutsche, doch die Umgebung mit Liegewiese, Spielplatz, Kiosk, Umkleiden, Dusche und WC bleibt attraktiv. Boote und SUP-Boards sowie Hunde sind am See nicht erlaubt. Parkmöglichkeiten gibt es für eine Gebühr von 1 Euro. In der Nähe finden sich zudem kostenpflichtige Freizeitanlagen mit Möglichkeiten zum Angeln und Minigolf sowie einige Gaststätten.

Weitere Themen

Abkühlung im Rems-Murr-Kreis: Was tun bei der Hitze? Diese Badeseen punkten mit Top-Wasserqualität

Abkühlung im Rems-Murr-Kreis Was tun bei der Hitze? Diese Badeseen punkten mit Top-Wasserqualität

Was für eine Hitze – aber mehrere Seen zwischen Backnang, Schorndorf und Waiblingen versprechen Abkühlung. Wir verraten, was Besucher wissen müssen.
Von Phillip Weingand
Gartenbau in Fellbach: „Ein Stück begrünter Fassade ist so viel wert wie ein mittelgroßer Baum“

Gartenbau in Fellbach „Ein Stück begrünter Fassade ist so viel wert wie ein mittelgroßer Baum“

Seit 30 Jahren erlebt der Fellbacher Landschaftsgärtner Jörg Schiller einen tiefgreifenden Wandel. Statt auf Birken und Thujahecken setzt die Branche auf Glanzmispel und Olivenbäume.
Von Sascha Schmierer
Totes Kleinkind in Schorndorf: Tödlicher Irrtum – Mutter ging zur Arbeit, Kind starb an Hitzschlag im Auto

Totes Kleinkind in Schorndorf Tödlicher Irrtum – Mutter ging zur Arbeit, Kind starb an Hitzschlag im Auto

Die Untersuchung bringt Aufschluss zur Todesursache des im Auto vergessenen Kleinkinds. In den sozialen Medien schlagen die Wellen nach dem Unglück hoch.
Von Phillip Weingand
Kondensstreifen über der Region: Rätselhafte Muster am Himmel: Was steckt dahinter?

Kondensstreifen über der Region Rätselhafte Muster am Himmel: Was steckt dahinter?

Merkwürdige Kondensstreifen über der Region rufen Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Wir erklären, wer die Streifen wirklich verursacht hat.
Von Phillip Weingand und Lena Fux
Schockanruf in Korb: 84-Jährige übergibt Bargeld und Gold an Betrüger

Schockanruf in Korb 84-Jährige übergibt Bargeld und Gold an Betrüger

Betrüger täuschen am Donnerstag telefonisch einen Unfall vor: Eine 84-Jährige fällt darauf rein und verliert Bargeld und Gold – die Kripo sucht nun Zeugen.
Von Chris Lederer
Sternfahrt am Sonntag: Radler haben Vorfahrt: B 14 für Autos zeitweise gesperrt

Sternfahrt am Sonntag Radler haben Vorfahrt: B 14 für Autos zeitweise gesperrt

Rauf in den Sattel und rein nach Stuttgart: Bei einer landesweiten Sternfahrt demonstrieren Radfahrer für mehr Sicherheit. Dafür werden B14 und Kappelbergtunnel zeitweise gesperrt.
Von Annette Clauß
Vereinsvorsitzende aus Waiblingen: Missbrauchsprozess gegen Tagesvater: Sie kämpft um das Vertrauen der Eltern

Vereinsvorsitzende aus Waiblingen Missbrauchsprozess gegen Tagesvater: Sie kämpft um das Vertrauen der Eltern

Beim Prozess gegen einen ehemaligen Tagesvater aus Weinstadt ist Gisela Stecher vom Tageselternverein Waiblingen bei jedem Verhandlungstag dabei. Sie will sich selbst ein Bild machen.
Von Annette Clauß
Stromausfall in Leutenbach: Plötzlich ohne Strom – Was hinter dem Ausfall am Freitagvormittag steckt

Stromausfall in Leutenbach Plötzlich ohne Strom – Was hinter dem Ausfall am Freitagvormittag steckt

Mehrere Haushalte und Betriebe in Leutenbach und Nellmersbach waren am Freitagvormittag von einem Stromausfall betroffen. Die Ursache lag unter der Erde.
Von Frank Rodenhausen
Stadtlauf in Waiblingen: Trotz Rekordhitze: Mehr Läufer denn je wollen an den Start

Stadtlauf in Waiblingen Trotz Rekordhitze: Mehr Läufer denn je wollen an den Start

Der 54. Waiblinger Stadtlauf am Sonntag stößt auf riesiges Interesse, die Anmeldezahlen sind rekordverdächtig. Welche Vorkehrungen treffen die Veranstalter angesichts der Hitze?
Von Annette Clauß
Tod eines Kleinkinds in Schorndorf: Kind im heißen Auto: Wann Passanten sofort den Notruf wählen sollten

Tod eines Kleinkinds in Schorndorf Kind im heißen Auto: Wann Passanten sofort den Notruf wählen sollten

Nach dem Tod eines Kleinkinds in Schorndorf erklärt DRK-Sprecher Christian Siekmann, wann Passanten den Notruf wählen sollten – und worauf es bei Erster Hilfe ankommt.
Von Chris Lederer
Weitere Artikel zu Hitzewelle Backnang DLRG Alfdorf Hitze Video
 
 