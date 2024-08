Nebelduschen versprechen eine angenehme Abkühlung an heißen Tagen. Doch nicht alle in Stuttgart sind dafür, Veronika Kienzle etwa äußert sich kritisch. Aber gibt es so eine Anlage nicht bereits in der Stadt?

Julia Bosch 02.08.2024 - 16:00 Uhr

Bei den derzeit laufenden Olympischen Spielen in Paris werden sie bereits eingesetzt: Nebelduschen, also Säulen, die an heißen Tagen feinen Nebel freisetzen, der für Abkühlung sorgen soll. Auch in Straubing, Wien und Basel gibt es solche Säulen bereits. Weil es in Stuttgart aufgrund seiner Kessellage im Sommer zunehmend heißer wird, könnten auch dort solche Nebelduschen installiert werden. Doch nicht alle sind Fans der Idee. Eher dagegen ist etwa Veronika Kienzle (Grüne), die Bezirksvorsteherin von Stuttgart-Mitte. Sie spricht von einer „energieverbrauchenden, technischen und wartungsintensiven Antwort auf den Klimawandel“.