„Das verflixte siebte Jahr“ der About Pop verspricht weniger verflixt zu werden, als der Volksmund es zu sagen pflegt. Gestern Abend hat mit zahlreichen Gäst:innen aus dem Musikbusiness sowie viel Publikum als Abschluss des „Sound of Stuttgart“-Festivals im Stadtpalais der Kick-off des Konferenz-Konzert-Hybrids stattgefunden. Inklusive Pressekonferenz, Pop-Talk, Konzert und DJ-Set – sechs Fliegen mit einer Klappe, das hat bisher nur das tapfere Schneiderlein geschafft.

Popmusik-Konferenz und -Festival konzentriert sich auf Stuttgart

Jetzt ist auch Schluss mit den angestaubten Worthülsen, versprochen. Stattdessen wollen wir übers Programm sprechen, das einen bei der About Pop im Mai 2025 erwarten wird. Acts wie Alice Phoebe Lou, Trentemøller, Tempers, Fuffifufzich, Baron & Niclov und Moyka haben sich angekündigt. „Die About Night wird drei Tage lang dauern“, fängt Head of Presse, Amelie Köppl, an, die Besonderheiten vorzustellen. „Es gibt ein Convention Programm, das auch am Samstag stattfindet, es gibt Pre Sessions, die vorab nur in der Region stattfinden und die man auch mit dem Festival Ticket kostenfrei mitnehmen kann und es gibt natürlich das Club Festival, das sich komplett auf Stuttgart konzentriert.“

Letztes Jahr hatte der Club-Festivaltag (Samstag) nicht nur in unterschiedlichen Locations in Stuttgart, sondern auch der Region stattgefunden, was – je nachdem, welche Events man mitnehmen wollte – teils ziemlich lange Fahrtwege zwischen den Programmpunkten zur Folge gehabt hatte. Dieses Jahr wurden stattdessen die Pre Sessions (Vorab-Konzerte, die in der Zeit bis zum tatsächlichen Festival schon mal einheizen sollen) in die Region ausgelagert und finden im Kulturhaus Schwanen, im Komma Esslingen sowie im Kulturzentrum Dieselstraße statt. Das Festival selbst findet nur noch an Orten innerhalb der Stadtgrenzen statt, unter anderem finden sich das Landesmuseum, Werkstatthaus, Stadtpalais, Jugendhaus Mitte und Wizemann und viele mehr unter den Austragungslocations.

Außerdem startet das Programm der „About Night“, der Club- und Nightlife-Konferenz im Rahmen der About Pop, bereits donnerstags. Auch das war ein Learning, welches das Team aus dem vergangenen Jahr mitgenommen und umgesetzt hat: das Programm der beiden Konferenzen entzerren, sodass die Gäst:innen mehr Panels, Workshops, Talks und Treffen mitnehmen können, ohne Fomo zu bekommen, weil so viel übereinander gelagert ist. Donnerstagabend lädt der Zusammenschluss der deutschen Nachtbügermeister:innen zum „Nocturnal Networking“ ein, die Veranstaltungen der „About Night“ verteilen sich dann gleichmäßig auf die beiden darauffolgenden Tage, Freitag und Samstag.

Ein Festivalticket kostet 77 Euro (55,- ermäßigt).