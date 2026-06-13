About Pop 2026 Cineastische Musik von Get Well Soon vor filmtauglicher Kulisse
Konstantin Gropper spielt mit Well Get Soon beim About Pop Festival im Park der Villa Reitzenstein. Ähnlich beeindruckend wie die Kulisse, war auch das Konzert.
Konstantin Gropper spielt mit Well Get Soon beim About Pop Festival im Park der Villa Reitzenstein. Ähnlich beeindruckend wie die Kulisse, war auch das Konzert.
„Passend zur Aperol-Stimmung haben wir unser Programm angepasst“, sagt Konstantin Gropper bei sommerlichen Temperaturen am Samstagnachmittag auf der Bühne des About Pop Festivals im Park der Villa Reitzenstein in Stuttgart.