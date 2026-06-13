About Pop 2026: Cineastische Musik von Get Well Soon vor filmtauglicher Kulisse

„Passend zur Aperol-Stimmung haben wir unser Programm angepasst“, sagt Konstantin Gropper bei sommerlichen Temperaturen am Samstagnachmittag auf der Bühne des About Pop Festivals im Park der Villa Reitzenstein in Stuttgart.

Man könnte auch von Popcorn-Stimmung sprechen. Denn die cineastische Musik von Get Well Soon erzeugt sofort Bilder im Kopf. In den Songs kommen Trompeten, Geige, Gitarren und sogar ein Xylophon zum Einsatz. Die Stücke wechseln zwischen laut und leise, schnell und langsam und entwickeln dabei eine filmische Dramaturgie.

Denn Gropper steht nicht nur als Musiker auf der Bühne, sondern arbeitet auch als Komponist und Songwriter. Zuletzt schrieb er die Musik für drei Staffeln der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast).

Konzert vor eindrucksvoller Kulisse

Seine atmosphärisch aufgeladene Musik passte perfekt zur eindrucksvollen Kulisse der Villa Reitzenstein. „Bitte tretet mir nichts kaputt“, scherzt Gropper und deutet auf den Garten, in dem das Konzert zwischen Rosen und Lavendelbeeten stattfindet.

Der frühere Ministerpräsident Winfried Kretschmann soll in dem Amtssitz des Staatsministeriums und Ministerpräsidenten selbst zur Gartenschere gegriffen haben. Ob es ihm der amtierende Ministerpräsident Cem Özdemir gleichtut, bleibt an diesem Tag offen. Er lässt sich entschuldigen und müsse in Berlin sein.

Exklusiver Einblick in den Garten der Villa Reitzenstein

Stattdessen können die Besucherinnen und Besucher des About Pop Festivals den Regierungssitz aus nächster Nähe erleben. Der rund zweieinhalb Hektar große Park der Villa Reitzenstein ist nur selten für die Öffentlichkeit zugänglich. Mit dem About Pop Festival ist er in diesem Jahr zum ersten Mal der Öffentlichkeit geöffnet. Es folgen mehrere Gartenführungen, welche jedoch bereits alle ausgebucht sind. Insgesamt bietete das About Pop Festival bereits zum Dritten Mal in Folge eine Bühne in dem Park der Villa Reitzenstein.

Den Gästen bietet sich damit ein exklusiver Einblick in die teils englisch, teils französisch gestaltete Parkanlage, die 1912 angelegt wurde.

Konstantin Gropper hat mit seinem Musikprojekt Get Well Soon bereits sechs Studioalben veröffentlicht. Mit „That's Not Me“ spielte er auch einen Song aus dem kürzlich erschienenen Album Minus the Magic. Langsam baut sich darin die Spannung auf, bis sie in den kraftvollen Beckenschlägen des Schlagzeugers ihren Höhepunkt erreicht. Dann verstummt die Musik, das Konzert ist vorbei. Doch die Stimmung hallt nach – wie in einem Kinosaal, wenn der Abspann bereits läuft, das Publikum aber noch gebannt auf seinen Plätzen sitzt.

200 Veranstaltungen in Stuttgart beim About Pop Festival

Neben Get Well Soon trat im Park auch die Band Tender Buttons auf. Das Quartett präsentierte eigene Songs zwischen Pop und Folk, geprägt von Einflüssen aus Tango, Funk und Hip-Hop. Außerdem standen Sängerinnen und Sänger der Staatsoper Stuttgart auf der Bühne. In Kooperation mit JOIN – Junge Oper im Nord machten sie Oper nicht nur hörbar, sondern auch verständlich.

Martin Mutschler und Keith Bernard Stonum, die künstlerischen Leiter von JOIN, erläuterten Hintergründe zu den aufgeführten Opernstücken.

Neben den Konzerten im Park der Villa Reitzenstein bot das About Pop Festival am Freitag und Samstag insgesamt rund 200 Veranstaltungen in Stuttgart. Auf dem Programm standen Konzerte, Lesungen, Diskussionen, Workshops und Panels.