Musik, Literatur und Popkultur: Die About Pop bringt ganz unterschiedliche Formate nach Stuttgart. Eine Momentaufnahme vom Samstag – mit Lesung, Klavier, Kiosk-Hitze und Italo-Disco.

Der zweite Tag der About Pop läuft längst, als dieser kleine Streifzug um 18 Uhr in Halle 93 beginnt. In der rauen Industrieatmosphäre der Location sitzen die Besucher auf Plastikstühlen, es gibt Fritz-Limo für alle. Eva Pramschüfer liest aus ihrem Debütroman „Weißer Sommer“, der von einer Beziehung erzählt, die ins Wanken gerät. Zwischen den Textausschnitten geht es im Gespräch um soziale Ungleichheit, popkulturelle Referenzen, den Antrieb, Kunst zu machen, und darum, ob man Geschichten findet – oder Geschichten einen finden.

Josh Cohen im StadtPalais Um 20 Uhr brutzelt vor dem StadtPalais noch immer die Sonne auf den Asphalt. Hinter den schweren Glastüren sitzt Josh Cohen am Klavier. Der in Berlin lebende Australier verbindet Jazz, moderne Klassik und Improvisation mit der Energie elektronischer Live-Sets. Trotz Durchlauf im Foyer wird es erstaunlich still. Auf Korbstühlen lauscht das Publikum seinen vielschichtigen Kompositionen, die sich Schicht für Schicht aufbauen.

Das Publikum lauschte der Darbietung gespannt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Kiosk-Hitze bei MON€YGIRL

Um 21 Uhr wird es im UTOPIA Kiosk enger, heißer, lauter. Bei MON€YGIRL ist der Raum rappelvoll, die Luft steht, die Ventilatoren kämpfen tapfer gegen gefühlte 100 Grad. Die Rapperin, Marke und Ikone mit Wurzeln zwischen Hollywood und Deutschland liefert dazu genau die passende Energie: wunderbar überdreht. Mal kippt ihre Stimme ins Sanfte, mal ins Schreien, vor dem Pult wird losgelöst getanzt.

Unsere Empfehlung für Sie About Pop 2026 Cineastische Musik von Get Well Soon vor filmtauglicher Kulisse Konstantin Gropper spielt mit Get Well Soon beim About Pop Festival im Park der Villa Reitzenstein. Ähnlich beeindruckend wie die Kulisse, war auch das Konzert.

Highlight im StadtPalais

Später zieht es zurück ins StadtPalais. Vor dem Eingang bilden sich lange Schlangen, irgendwann heißt es: Einlassstopp. Wer es hineinschafft, erlebt mit Mind Enterprises das Highlight dieses späten Festivalabends. Das Projekt des Turiner Produzenten Andrea Tirone und seines Bandkollegen Roberto Conigliaro bringt Italo-Disco-Sound ins Foyer. Zwischen Cosmic-Synths, Disco-Bass, Sonnenbrillen und bunten Lichtern wird getanzt. Bei Bombenstimmung klingt das Festivalwochenende aus.