Nach einer angekündigten Abräumaktion an der Urnenwand sind Angehörige auf dem Kleinfeldfriedhof verärgert. Mit einer Unterschriftenliste fordern sie, dass kleine Dekos möglich sind.
19.08.2025 - 18:00 Uhr
Arnold Sendersky ist kein Mensch mit aufbrausendem Charakter. Zurückhaltend wirkt der Mann aus Fellbach. Mit leiser Stimme schildert er sein Anliegen, obwohl man spürt, dass es ihn innerlich aufwühlt. Er steht an der Urnenwand des Kleinfeldfriedhofs und zeigt auf dunkle Flecken unterhalb des Grabes seiner Frau. „Das sind Wachsflecken“, sagt er, „sie stammen von den Grablichtern, die hastig weggeräumt wurden, obwohl sie noch nicht abgebrannt waren.“