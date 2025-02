Seit den 1970er Jahren wurde im späteren Paulaner in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gefeiert. Der Trachtenverein legte den Grundstein für das Ausflugslokal, das bei der Landesgartenschau seine Hochphase erlebte. Was bleibt nach dem Abriss?

Frank Ruppert 20.02.2025 - 17:00 Uhr

„Natürlich ist es schade, aber alles hat seine Zeit.“ Gunter Dlabal steht in Bietigheim zwischen Enz und Wobachfelsen an jener Stelle, an der noch vor einigen Wochen die Gastwirtschaft „Paulaner“ gestanden hat. Der 74-Jährige war eng mit dem Gebäude verbunden, von dem nur noch der Keller steht. Dlabal ist Vorsitzender des Trachtenvereins in Bietigheim-Bissingen. Dieser hat den späteren „Paulaner“ in den 1970er Jahren als Vereinsheim errichtet, 1976 wurde Einweihung gefeiert. Das Alter und die Größe des Gebäudes wurden ihm nun jedoch zum Verhängnis. Die Stadt hielt keinen wirtschaftlichen Betrieb mehr für möglich – und entschied sich für den Abriss. Ob an der Stelle etwas Neues entstehen wird, ist noch nicht sicher.