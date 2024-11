Abrissarbeiten am Marktplatz in Steinheim

In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) wird weiter Platz für den Bau eines neuen Rathauses geschaffen. Aktuell zerstückeln die Bagger Bäckerei und Eisdiele. Das Gebäude war ein Anziehungspunkt für viele Bürger.

Christian Kempf 28.11.2024 - 14:00 Uhr

Fast jeden Tag verändert sich gerade das Bild des Steinheimer Marktplatzes. Das liegt daran, dass dort insgesamt vier Gebäude abgerissen werden beziehungsweise schon wurden, um Platz für die Umgestaltung des Areals und vor allem das geplante neue Rathaus zu schaffen. Bereits Geschichte ist die einstige Pizzeria, die als Erste von den Baggern zerbröselt wurde. Aktuell ist das Haus an der Reihe, dem die Bürger vielleicht am meisten nachtrauern werden: das Anwesen in der Marktstraße 31, in dem eine Eisdiele und eine Bäckerei angesiedelt waren.