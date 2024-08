Aus seiner Enttäuschung macht Bürgermeister Jens Hübner keinen Hehl. Das für diesen Freitag geplante Leistungshüten musste abgesagt werden. Seit Anfang August breitet sich die Blauzungenkrankheit mit dem Serotyp 3 (BTV-3) in Baden-Württemberg aus. Jetzt hat es auch die Herde des Markgröninger Stadtschäfers getroffen.

Leistungshüten wichtiges Element

„Es ist eine Katastrophe“, sagt der Markgröninger Stadtchef Jens Hübner am Donnerstagabend. Der Schäferlauf sei ein Fest für die Schäferinnen und Schäfer und das Leistungshüten mit das wichtigste Element. „Dass es auch dieses Jahr nicht stattfinden kann, ist furchtbar – ganz zu schweigen von der Sorge um die betroffenen Tiere unseres Stadtschäfers. Ich hoffe, sie überstehen es.“

Lesen Sie auch

Der Wettkampf ist ein wichtiges Element des Schäferlaufes. Foto: Jürgen Bach

Bereits 2023 konnte das Leistungshüten nicht wirklich stattfinden. „Wir mussten es nach der ersten Runde abbrechen, das Wetter war so schlecht, es drohte Blitzeinschlag“, erinnert sich der 38-Jährige. „Es ist doppelt traurig, dass der Schäferlauf auch dieses Jahr ohne auskommen muss.“

Die Hiobsbotschaft erreichte Hübner am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr. „Ich wurde aus einer Besprechung geholt, was absolut unüblich ist – da wusste ich, dass etwas passiert ist“, erzählt der Markgröninger. Eine halbe Stunde später war dann klar: Eine Absage ist alternativlos. Neben Stadtschäfer Edmund Wörner hätten vier weitere Schäfer mit ihren Herden teilgenommen.

Doch wo Schatten ist, ist meist auch Licht. Innerhalb von zwei Stunden wurde ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt, auf das der Stadtchef stolz ist. Schließlich ist das Leistungshüten für viele ein wichtiger und fester Bestandteil beim mehrtägigen Traditionsfest. „Da sind über den Vormittag verteilt immer mehrere hundert Besucher“, so Hübner. Mit großen Plakaten am Hütegelände, via Instagram, auf der Homepage und über eine Pushnachricht über die städtische App wurde die Absage kommuniziert – und eben auch das Alternativprogramm.

Musik, Spiele und Bewirtung

Von 7.30 Uhr an wird es am Habila Stand etwas zu essen und trinken geben. Von 9 Uhr an gibt es dann weitere Bewirtung im Festzelt. Bis 14 Uhr geht das Rahmenprogramm – unter Mitwirkung des Jugendblasorchesters der Stadtkapelle, der Jugendfeuerwehr, dem Verein für historische Fahrzeuge und Geräte Unterriexingen, den Stelzenläufern, Wasserträgern und Hahnetänzern.

Das Programm

9.30-11 Uhr Stelzenlaufen, Wassertragen, Hahnentanz

10.30-11 Uhr Jugendblasorchester

12.30 – 13 Uhr Schäfermusik

den ganzen Vormittag Wasserspiele, Oldtimer-Traktoren-Ausstellung