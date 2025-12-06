Entertainer Thomas Gottschalk startet in seine letzte große Samstagabendshow - mit Überraschungsgästen.

Unter großem Applaus hat Moderator Thomas Gottschalk die Bühne zur RTL-Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ betreten. An seiner Seite: Seine beiden Co-Stars Günther Jauch und Barbara Schöneberger, die Schottenröcke trugen - offenbar eine Hommage an einen „Wetten, dass...?“-Auftritt Gottschalks im Schottenrock im Jahr 2000. Es soll Gottschalks letzte Samstagabendshow werden: „Ich bleibe dabei, das habe ich immer gesagt“, so der Moderator.

Jauch betonte, es solle eine schöne, lustige, spannende und abenteuerliche Show werden. Mit an Bord sind in dieser Folge: Moderator Jörg Pilawa, Sänger Giovanni Zarrella und Gottschalks langjähriger Freund, der Komiker Mike Krüger.

Gottschalk hatte vergangenen Sonntag seine Krebserkrankung bekannt gemacht. Seinen Showabschied hatte er bereits im Mai kurz vor seinem 75. Geburtstag angekündigt.

Am Morgen hatte sich der Entertainer mit einer Videobotschaft an seine Fans gewandt. „Macht euch um mich bitte keine Sorgen“, sagte er in dem auf Instagram veröffentlichten Beitrag. „Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle.“