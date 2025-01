Im Zusammenhang mit einer Wahlwerbeaktion der AfD ermittelt die Polizei. Ein Sprecher der Bundesregierung rät auf Nachfrage zur öffentlichen Empörung.

red/dpa 15.01.2025 - 15:45 Uhr

Die Bundesregierung hat eine Wahlkampfaktion der Karlsruher AfD mit einem „Abschiebeticket“ als geschmacklos bezeichnet. Regierungssprecher Steffen Hebestreit verwies vor Journalisten in Berlin auf Nachfrage zwar darauf, dass sich die Regierung im laufenden Wahlkampf mit Bewertungen zurückhalte. In diesem Falle sehe er aber insoweit davon ab, „dass so was natürlich geschmacklos ist“. Alles Weitere müssten Sicherheitsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden übernehmen. „Sich öffentlich darüber zu empören, steht jedem anheim, ich rate dazu“, fügte er hinzu.