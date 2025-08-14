Abschiebung nach Kabul Menschlich eine Tragödie, politisch ein Skandal
Der Aufnahmestopp für afghanische Ortskräfte hat nun für die Betroffenen dramatische Konsequenzen. Das ist unerträglich, schreibt Norbert Wallet.
Was sich derzeit mit den afghanischen Hilfskräften in Pakistan abspielt, ist menschlich eine Tragödie und politisch ein Skandal. In Pakistan lebt eine überschaubare Gruppe von Menschen, die entweder während des deutschen Bundeswehr-Einsatzes am Hindukusch für deutsche Stellen arbeiteten oder sich als Menschenrechtsaktivisten betätigten. Sie wurden nach der Machtübernahme der Taliban nach Pakistan in vermeintliche Sicherheit gebracht – mit der verbindlichen Zusage, später in Deutschland Aufnahme zu finden.
