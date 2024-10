Europarichter greifen in Asyl-Debatte ein

Politiker im In- und Ausland fordern, dass Abschiebungen in Länder vorgenommen werden, die zumindest teilweise sicher seien. Das Gericht der EU hat dazu eine klare Meinung.

Christian Gottschalk 04.10.2024 - 13:48 Uhr

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat am Freitag gleich zwei Entscheidungen verkündet, die maßgebliche Auswirkungen im Bereich des Asylrechts haben werden. Keiner der in Luxemburg entschiedenen Fälle spielt in Deutschland, beide Urteile sind aber auch für die Debatten und Entscheidungen hierzulande von erheblicher Relevanz.