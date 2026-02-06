Abschiebungen Mühsam und zeitraubend: Die Arbeit des Sonderstabs Gefährliche Ausländer
Der Sonderstab Gefährliche Ausländer hat noch nie so viele Straftäter abgeschoben wie im vergangenen Jahr. Die Arbeit ist mühsam und langwierig.
Es sind Geschichten wie die des Mannes aus Kamerun, die den Sonderstab Gefährliche Ausländer in Atem halten. 2018 wurde die heute beim Justizministerium angesiedelte Einheit gegründet, um straffällig gewordene Ausländer abzuschieben. Der Fall des Kameruners liegt seit 2019 auf dem Schreibtisch, im vergangenen Jahr nun endlich hat der Mann hat Baden-Württemberg verlasen.