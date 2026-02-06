 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Mühsam und zeitraubend: Die Arbeit des Sonderstabs Gefährliche Ausländer

Abschiebungen Mühsam und zeitraubend: Die Arbeit des Sonderstabs Gefährliche Ausländer

Abschiebungen: Mühsam und zeitraubend: Die Arbeit des Sonderstabs Gefährliche Ausländer
1
Abgelehnte Asylbewerber besteigen ein Flugzeug auf dem Baden-Airport. Foto: dpa

Der Sonderstab Gefährliche Ausländer hat noch nie so viele Straftäter abgeschoben wie im vergangenen Jahr. Die Arbeit ist mühsam und langwierig.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Es sind Geschichten wie die des Mannes aus Kamerun, die den Sonderstab Gefährliche Ausländer in Atem halten. 2018 wurde die heute beim Justizministerium angesiedelte Einheit gegründet, um straffällig gewordene Ausländer abzuschieben. Der Fall des Kameruners liegt seit 2019 auf dem Schreibtisch, im vergangenen Jahr nun endlich hat der Mann hat Baden-Württemberg verlasen.

 

Mehrfach verschiedene Botschaften besucht

Mit 16 Jahren war er im Jahr 2000 eingereist, schnell kamen erste Jugendstrafen, später Haftstrafen wegen Kapitaldelikten. Das Problem: die Identitätsfeststellung. Wohnungsdurchsuchungen mit Datenspürhunden und eine umfangreiche Aufarbeitung der Sprachnachrichten auf dem Handy ließen schließlich vermuten, dass er aus Kamerun stammen könnte, auch Nigeria war im Bereich des Möglichen. Mehrfach wurden die Beamten der Sonderkommission in beiden Botschaften vorstellig, ehe Kamerun die für eine Ausreise notwendigen Papiere ausstellte. Es sei „unbefriedigend“, dass alles so lange gedauert habe, sagt der für Migration im Justizministerium zuständige Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU). Allerdings sei es noch unbefriedigender, wenn seitens des Staates nichts geschehen wäre „und der Mann weitere Straftaten begangen hätte“.

Staatssekretär Siegfried Lorek Foto: Dunja Kuster

Der Kameruner war einer von 122 Abgeschobenen, die im vergangenen Jahr nach der Arbeit des Sonderstabes das Land verlassen mussten. So viele Abschiebungen gab es in der Geschichte des Sonderstabes noch nie. Hinzu kommen 19 so genannte kontrollierte Ausreisen, bei denen den ausreisepflichtigen Personen sehr intensiv nahegelegt werde zu gehen. Anders als die US-amerikanische Abschiebepolizei ICE fühle man sich dabei dem Rechtsstaat verbunden, sagt Lorek. Da brauche manches seine Zeit.

Ohne Pass ist die ausreise unmöglich

Dabei ist es immer wieder die Klärung der Identität, die viel Zeit und Ressourcen verschlingt. Von 24 159 ausreisepflichtigen Ausländern, die sich derzeit in Baden-Württemberg befinden, haben mehr als ein Drittel deswegen eine Duldung, weil Reisedokumente fehlen oder keine Klarheit über die Herkunft herrscht. Übertragen auf die deutlich kleinere Gruppe von ausreisepflichtigen Straftätern gilt im Verhältnis das Gleiche.

Bei den 33 syrischen Straftätern, die sich derzeit im Südwesten befinden und ausreisepflichtig sind, ist die Identität klar, aber die Abschiebungen nach Syrien stehen nach dem Ende des Bürgerkrieges dort erst am Anfang. Vor wenigen Wochen wurde der erste Straftäter aus Baden-Württemberg nach Damaskus geschickt. Er hoffe, dass sich in diesem Bereich nun vieles normalisiere, sagt Siegfried Lorek.

Weitere Themen

Schwarzwald: Feuerpause im Streit um den Wolf? Richter bitten um Aufschub

Schwarzwald Feuerpause im Streit um den Wolf? Richter bitten um Aufschub

Es ist ein Hin und Her im Streit um den Abschuss eines Wolfs im Nordschwarzwald. Bis Mitte Februar dürfte die Entscheidung über den „Hornisgrinde-Wolf“ nun ruhen. Warum das?
Mannheim: Straßenbahn kollidiert mit Auto – vier Verletzte

Mannheim Straßenbahn kollidiert mit Auto – vier Verletzte

In Mannheim stößt eine Straßenbahn mit einem Auto zusammen. Vier Menschen werden verletzt, der Verkehr ist rund eine Stunde lang beeinträchtigt.
Alternative zum Wahlomat: Jetzt schon online!

Landtagswahl BW 2026 Wen soll ich wählen? StZ bietet wissenschaftliche Wahlomat-Alternative

Zur Landtagswahl Baden-Württemberg bieten wir mit dem „Party Check“ eine Alternative zum Wahlomat – basierend auf den Einschätzungen von Dutzenden Wissenschaftlern.
Von Jan Georg Plavec
Stutensee: Nach Chlorgasaustritt bleibt Schwimmbad geschlossen

Stutensee Nach Chlorgasaustritt bleibt Schwimmbad geschlossen

Rettungskräfte im Großeinsatz, Bad bleibt dicht: Nach dem Chlorgasaustritt in Stutensee steht eine wichtige Untersuchung an.
Abschiebungen: Mühsam und zeitraubend: Die Arbeit des Sonderstabs Gefährliche Ausländer

Abschiebungen Mühsam und zeitraubend: Die Arbeit des Sonderstabs Gefährliche Ausländer

Der Sonderstab Gefährliche Ausländer hat noch nie so viele Straftäter abgeschoben wie im vergangenen Jahr. Die Arbeit ist mühsam und langwierig.
Von Christian Gottschalk
Weingarten: Ersthelfer retten Autofahrer nach medizinischem Notfall

Weingarten Ersthelfer retten Autofahrer nach medizinischem Notfall

Ein 87-Jähriger erleidet am Steuer einen Notfall. Ersthelfer handeln entschlossen – und retten ihm womöglich das Leben.
A8 bei Pforzheim: Schon wieder Stau wegen Auffahrunfall auf neuer Trasse

A8 bei Pforzheim Schon wieder Stau wegen Auffahrunfall auf neuer Trasse

Erneut ein Unfall auf der neuen A8-Trasse: Zwei Autos krachen zusammen, ein Mensch erleidet einen Schock. Der Verkehr staut sich auf zehn Kilometer.
Aalen: Polizei warnt vor falschem Netto-Shop im Internet

Aalen Polizei warnt vor falschem Netto-Shop im Internet

Mehrere Verbraucher berichten, dass sie nach einer Bestellung im vermeintlichen Netto-Shop keine Lieferung erhalten haben. Die Polizei rät, genau hinzusehen.
Karlsruhe: Kita-Träger pleite – Gehälter bleiben aus

Karlsruhe Kita-Träger pleite – Gehälter bleiben aus

600 Angestellte ohne Januar-Gehalt und rund 1.300 betroffene Kinder – zwei Karlsruher Kita-Träger melden Insolvenz an. Der Betrieb läuft weiter. Was nun geplant ist.
Bad Säckingen: Unbekannte fährt Kinder auf dem Schulweg an und flüchtet

Bad Säckingen Unbekannte fährt Kinder auf dem Schulweg an und flüchtet

Warum fragt die Fahrerin nach dem Unfallort, kümmert sich aber nicht um die verletzten Kinder? Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Bad Säckingen.
Weitere Artikel zu Siegfried Lorek Straftäter
 
 