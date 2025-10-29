Für ihn ist es der nächste große Schritt in einer steilen Karriere: Der 35-jährige Israeli übernimmt die Leitung des Rundfunkchors Berlin.

Susanne Benda 29.10.2025 - 15:02 Uhr

Text Qualität weckt Begehrlichkeiten, und Yuval Weinberg hat viele Qualitäten. Kein Wunder also, dass der heute 35-jährige, in Berlin und Oslo ausgebildete Israeli nicht nur beim SWR-Vokalensemble hoch im Kurs steht. Den Chor des Südwestrundfunks leitet Weinberg seit 2020, sein Vertrag geht bis 2028, und so lange wird er auch in Stuttgart bleiben. Dann aber nimmt er Abschied und folgt dem Ruf eines fast doppelt so großen Klangkörpers. Der Rundfunkchor Berlin, zurzeit noch geleitet von Gijs Leenaars, legt einen Schwerpunkt auf chorsinfonisches Repertoire; als Mitglied der Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH (ROC) arbeitet er eng mit den Berliner Philharmonikern, dem Deutschen Symphonie-Orchester und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin zusammen.