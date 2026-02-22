Uwe Painke ging für seine Überzeugungen sogar mal ins Gefängnis – und leitete später 17 Jahre die Volkshochschule in Leonberg. Sein Credo: Fakten gegen „alternative Wahrheiten“.

Uwe Painke macht sich Sorgen: „Viele Menschen glauben nicht mehr, was sie sehen, sondern sie sehen, was sie glauben. Nach 17 Jahren als Leiter der Volkshochschule Leonberg tritt er am 1. März in die passive Phase des Ruhestands. „Deshalb muss in einer Zeit der Beliebigkeit der wissenschaftlichen Fakten, der alternativen Wahrheiten und vor dem Hintergrund der massiven Herausforderung durch die Künstliche Intelligenz, die Bildung als Fackel der Aufklärung hochhalten.“

Dabei komme der Volkshochschule die wichtige Rolle zu, den Menschen quer durch alle Schichten gesicherte wissenschaftliche Fakten zu vermitteln. „Es ist Wissen, das von Menschen direkt nahegebracht wird, wobei Meinungen und Dialog begrüßt werden“, sagt der Pädagoge. „Es befähigt die Menschen, dass sie sich nicht in einer Wissensblase bewegen, zum anderen holt die Volkshochschule viele aus ihrer Isolation, denn sie ist auch ein wichtiger Begegnungsort.“

1962 in Stuttgart geboren, hat Uwe Painke den Kindergarten in Sindelfingen besucht, wo der Vater im IBM-Entwicklungszentrum tätig war. Als einer der Chefentwickler hatte er wesentlichen Anteil an der Entwicklung des Mikrochips. Nach mehr als 700 Interkontinentalflügen beschloss der Inhaber von mehr als 30 Patenten, mit der Familie in die USA überzusiedeln, also wurde Uwe Painke in New York eingeschult.

Die Volkshochschule wendet sich an alle Schichten der Gesellschaft. Sie ist laut Uwe Painke preis-wert, also ihren Preis wert. Foto: Arne Dedert/dpa

Die Grundschule hat er in Florida in Boca Raton im Palm Beach County besucht, in der Nähe des IBM-Hauptentwicklungszentrum, wo der erste IBM-Personal-Computer entstanden ist. „Ich habe die Mondrakete aus der Nähe gesehen und die Mondlandekapsel berührt“, erinnert sich Uwe Painke. Heute sei er dankbar, dass sein Vater den Entschluss gefasst habe, nach Deutschland zurückzukehren. Erstaunlich aus dem Mund eines Bewunderers der Demokratie und Freiheit in den USA und eines Würdigers der Verdienste der USA, um die Demokratie in Deutschland. „Es ist die besorgniserregende Entwicklung, die dieses großartige Land gegenwärtig erfährt, die mich das sagen lässt.“

Nach dem Gymnasium in Böblingen hat Uwe Painke in Tübingen Medizin studiert. „Da habe ich mich sehr wohl gefühlt, und aus diesem Gefühl sind die Stadtführungen entstanden, die ich auch heute noch mache.“ Promoviert hat er vor dem Hintergrund der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl mit der Dissertation „Inkorporation von Jod 131 in der menschlichen Schilddrüse als Folge des Reaktorunfalles von Tschernobyl“.

Zweiter Doktortitel in Tübingen

Mit dem zweiten Doktortitel hat Uwe Painke ebenfalls in Tübingen das Pädagogik-Studium abgeschlossen. Für die Dissertation „Formen der Prävention von Gewaltkriminalität“ war er hauptsächlich in Philadelphia unterwegs. Hier haben ehemalige Mitarbeiter von Martin Luther King, sowohl Afroamerikaner als auch Weiße, in einem wegen seiner Kriminalitätsrate berüchtigten Viertel ein Konzept entwickelt. „Es entstand ein tolles, unkonventionelles, nachbarschaftlichen Miteinander, wo jeder dem anderen beigestanden ist“, sagt Uwe Painke. Das habe innerhalb kürzester Zeit zu einem wesentlichen Rückgang der Gewalttaten geführt.

Die Erkenntnisse aus der Dissertation hat er hierzulande auf Städte mit hoher rassistischer Gewalt übertragen. Er war langjähriger Trainer in Gewaltfreiheit, hat das bundesweite Trainingskollektiv für Gewaltfreiheit aufgebaut und die Trainingsarbeit der rund 40 Trainerinnen und Trainer koordiniert.

In den 1980er-Jahren hat Uwe Painke sich in den gewaltfreien Aktionen der Friedens- und Umweltbewegung engagiert. Inspiriert wurde er dabei von seiner Bekanntschaft mit Inge Scholl, die im Geiste von Sophie und Hans Scholl mit ihrem späteren Ehemann Otl Aicher 1946 die Ulmer Volkshochschule als erste dieser Art gegründet hat.

Uwe Painke war in der Friedensbewegung

Als Mitorganisator hat Painke die Aktionen der Friedensbewegung der Achtziger gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen mit vorbereitet. Zwei Jahre war er als Geschäftsführer der Friedens- und Begegnungsstätte in Mutlangen tätig, er saß mehrere Ersatzfreiheitsstrafen für die Teilnahme an gewaltfreien Aktionen im Gefängnis ab.

Nach seiner Tätigkeit als Jugendsozialarbeiter bei Tübingen hat Uwe Painke 1999 die Leitung der Familien-Bildungsstätte in Leonberg übernommen. „Eine Einrichtung die ich sehr geschätzt habe.“2009 wurde er Leiter der Volkshochschule in Leonberg. „Hier boten sich Themenbereiche, die sich besser abdecken und ausbauen ließen.“

Zu seinem Steckenpferd wurden auch die Exkursionen – in diesem Ausmaß Alleinstellungsmerkmal für Volkshochschulen weit und breit. Wieso dieser Schwerpunkt? „Sie bieten die Möglichkeit, die eigene Heimat besser zu verstehen, wie sie zu der geworden ist, die sie heute ist“, sagt er. Das sei wichtig für die Identität, um zu wissen, wie man sich zur heutigen Gesellschaft entwickelt habe.

Immer wieder bricht Painke eine Lanze für die Volkshochschule: „Sie ist preis-wert, also ihren Preis wert, und ich war immer dankbar, dass die Stadt Leonberg zu ihrer Volkshochschule steht und die Bildung bezahlbar bleibt.“ Neben dem „tollen Team der Mitarbeitenden“ für ihn besonders wichtig: die mehr als 300 Kursleiterinnen und -leiter. Über 25 000 Kurse haben sie in den 17 Jahren seiner Leitung bestritten, das seien mehr als 400 000 Unterrichtseinheiten. Die Volkshochschule lebe vom großen Spektrum der menschlichen Neugierde.

Das gilt auch für ihn. Als Ruheständler will er Indonesisch lernen. „Meine Partnerin ist Indonesierin“, sagt der Vater zweier erwachsenen Söhne. „Ich will da schon etwas mehr können als Süßholzraspeln, was ich bereits schon ganz gut kann.“ Treu bleibt Uwe Painke den Stadtführungen in Leonberg und Tübingen. Für Leonberg bereitet er die neue Reihe „Wo die Liebe hinfällt“ vor.