Uwe Painke ging für seine Überzeugungen sogar mal ins Gefängnis – und leitete später 17 Jahre die Volkshochschule in Leonberg. Sein Credo: Fakten gegen „alternative Wahrheiten“.
22.02.2026 - 11:54 Uhr
Uwe Painke macht sich Sorgen: „Viele Menschen glauben nicht mehr, was sie sehen, sondern sie sehen, was sie glauben. Nach 17 Jahren als Leiter der Volkshochschule Leonberg tritt er am 1. März in die passive Phase des Ruhestands. „Deshalb muss in einer Zeit der Beliebigkeit der wissenschaftlichen Fakten, der alternativen Wahrheiten und vor dem Hintergrund der massiven Herausforderung durch die Künstliche Intelligenz, die Bildung als Fackel der Aufklärung hochhalten.“