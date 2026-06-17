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  6. „Kundenkontakt werde ich vermissen“: Schuhmacher schließt seine Werkstatt

Abschied in Ditzingen „Kundenkontakt werde ich vermissen“: Schuhmacher schließt seine Werkstatt

Abschied in Ditzingen: „Kundenkontakt werde ich vermissen“: Schuhmacher schließt seine Werkstatt
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Ein Ende nach fast 90 Jahren: Horst Kirschner schließt seine Schuhmacher-Werkstatt. Foto: Simon Granville

Nach fast einem Jahrhundert ist Schluss. Horst Kirschner gibt nach dem Schuhladen nun auch seine Werkstatt auf. Das liegt nicht nur an modischen Trends.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Sein Blick gehe immer zunächst zum Boden: Horst Kirschner muss schmunzeln bei der Antwort auf die Frage, wo er bei einem Menschen als erstes hinschaue. „Der Friseur schaut vielleicht auf die Haare“, fügt er fast ein wenig entschuldigend hinzu. „Und der Schuhmacher schaut halt auf die Füße.“

 

Über seinen Vater ist Horst Kirschner zu diesem Handwerk gekommen. Von klein auf war er in der Werkstatt, hat etwa Schuhe aus Papier gebastelt. Für ihn war völlig klar, irgendwann in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Da war kein Zwang, den der Vater ausgeübt hätte, da war nicht das Gefühl der Verpflichtung ihm gegenüber und seinem Lebenswerk. Für ihn sei einfach klar gewesen, das Handwerk erlernen zu wollen. Eine andere Option habe sich nie gestellt.

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So ging der junge Horst Kirschner also 1964 in die Lehre, auch dies bei seinem Vater. Er trotzte den Aufforderungen, sich auch anderswo Impulse zu holen. „Die bekam ich ja in der Berufsschule.“

Er war – und blieb – immer in Hirschlanden, längst ein Teilort von Ditzingen. Laden und Werkstatt, 1976 vom Vater übernommen, hatten hier über all die Jahrzehnte ihren Platz, sie wechselten maximal in eine andere Straße. 20 Schuhmacher gab es einst in ganz Ditzingen. Zuletzt kamen seine Kunden aus Gerlingen, Korntal, Hemmingen und der weiteren Umgebung. Unter seinen Stammkunden habe sich schnell herumgesprochen, dass nun auch er die Werkstatt schließen würde, erzählt Kirschner.

An diesem Donnerstag, 18. Juni, hat er letztmals geöffnet, von 9 bis 12.30 Uhr. In der Ladentheke liegen noch Schnürsenkel. 90 Zentimeter lang für Turnschuhe. Ein Jahr lang habe er sich jetzt mit dem Gedanken aufzuhören, befasst, erzählt der 77-Jährige. Das viele Stehen sei beschwerlich geworden, und jetzt sei es eben so. Den Kundenkontakt aber, den werde er vermissen.

Horst Kirschner war immer der Werkstatt verbunden

Auch wenn zum Betrieb lange ein Schuhfachgeschäft gehörte: Kirschner selbst arbeitete immer in der Werkstatt. Den Verkauf verantwortete seine Frau, später seine Tochter. Den Laden gibt es seit vielen Jahren nicht mehr. Die Familie gab ihn 2012 auf, nachdem die Ortsdurchfahrt ein Jahr lang gesperrt gewesen war. Hatte er am Anfang noch vom Neubau des Discounters Netto am Ortsrand profitiert, blieben die Kunden mit der Baustelle aus. Sie kamen auch nicht wieder. Gleichwohl: für Handwerk und Handel macht sich Horst Kirschner immer noch stark, bei den Freien Wählern in der Kommunalpolitik.

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Als Handwerker aber ist er gern im Hintergrund geblieben. Er erneuerte Absätze und Sohlen oder weitete den Schaft von Reitstiefeln. Die Fertigung von Schuhen sei indes nie sein Sache gewesen, erzählt er. Auch wenn er als Kind bei seinem Vater in der Werkstatt Schuhe aus Papier bastelte, blieb sein Platz über all die Jahre an der Schleifmaschine, an der Presse, an der Nähmaschine – und an dem Tisch, auf dem etliche kleine Behältnisse mit Nägeln in unterschiedlichster Länge ihren Platz haben.

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