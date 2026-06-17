Abschied in Ditzingen „Kundenkontakt werde ich vermissen“: Schuhmacher schließt seine Werkstatt
Nach fast einem Jahrhundert ist Schluss. Horst Kirschner gibt nach dem Schuhladen nun auch seine Werkstatt auf. Das liegt nicht nur an modischen Trends.
Nach fast einem Jahrhundert ist Schluss. Horst Kirschner gibt nach dem Schuhladen nun auch seine Werkstatt auf. Das liegt nicht nur an modischen Trends.
Sein Blick gehe immer zunächst zum Boden: Horst Kirschner muss schmunzeln bei der Antwort auf die Frage, wo er bei einem Menschen als erstes hinschaue. „Der Friseur schaut vielleicht auf die Haare“, fügt er fast ein wenig entschuldigend hinzu. „Und der Schuhmacher schaut halt auf die Füße.“