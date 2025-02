Abschied in Fellbach

Der 38-jährige Seelsorger Julian Scharpf verlässt Fellbach im Sommer. Er wird geschäftsführender Pfarrer am Ulmer Münster. Er freut sich darauf, wird aber ein hiesiges Projekt fortführen.

Ingrid Sachsenmaier 06.02.2025 - 06:03 Uhr

Die evangelische Kirchengemeinde in Fellbach ist in Bewegung. Nach Ruhestand und Neubesetzung der Stelle des geschäftsführenden Pfarrers muss nun die Stelle von Julian Scharpf, Pfarrer der Luther-Melanchthon-Brenz-Gemeinde ausgeschrieben werden. „Sie wird wieder als 100-Prozent-Stelle ausgeschrieben“, so Julian Scharpf, den es nach Ulm zieht, ans dortige Münster.