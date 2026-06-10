Abschied in Leonberg-Warmbronn: „Ich habe innerlich geweint“ – Eine Schule verschwindet

Es war ein emotionaler Morgen für die etwa 160 Schülerinnen und Schüler der Warmbronner Grundschule sowie für alle Lehrkräfte und Mitarbeitenden gleichermaßen. Am frühen Morgen hatten sie sich vor der ersten Stunde draußen im Hof versammelt und nahmen in einer kleinen Zeremonie Abschied von „ihrer“ Grundschule. 1962 war diese erbaut worden. Bereits die Großeltern einiger Kinder, die aktuell die Schulbank drücken, hatten dort ihre ersten vier Bildungsjahre verbracht. Das bezeugt eine Foto-Galerie aller bisherigen Abschlussklassen, die im Foyer der nun ehemaligen Schule zu sehen ist. Jetzt wird das in die Jahre gekommene Gebäude nach jahrelangen Diskussionen und unendlichen Planungsversuchen abgerissen. Bis etwas Neues entsteht, zieht die gesamte Mannschaft ein paar Meter weiter in die Büsnauer Straße in ein dreistöckiges Interimsgebäude, das aus einzelnen Modulen zusammengesetzt ist.

Schulleiterin Monika Wenger stimmte mit den Kindern ein letztes Lied an und versprach dann, „dass auch die Zeit im neuen Gebäude gut werden wird“. Wenger selbst, die seit zehn Jahren in Warmbronn ist, erzählte später, sie sei mit gemischten Gefühlen an diesem Tag zur Schule gekommen. „Man lässt ein Stück Geschichte hinter sich, daher habe ich innerlich geweint.“ Andererseits seien alle Beteiligten zu dem Schluss gekommen, dass das bisherige Gebäude nicht mehr haltbar sei. „Deshalb freue ich mich jetzt auf ein neues Kapitel.“ Leonbergs Oberbürgermeister Tobias Degode, der mit der Ersten Bürgermeisterin Josefa von Hohenzollern nach Warmbronn gekommen war, um das rote Band durchzuschneiden, versicherte, dass es keine weiteren 30 Jahre mehr dauern würde, bis die Schule gebaut würde. „Wir sind jetzt allerdings noch in einem frühen Planungsstadium.“

Eine schier unendliche Geschichte

Das Vorhaben, die Warmbronner Grundschule zu sanieren, ist eine schier unendliche Geschichte. Sie beginnt in den frühen 2000er-Jahren. Ziel sollte es schon damals sein, sie für etwa 3,8 Millionen Euro zur Ganztagsschule auszubauen. Bereits 2016 war das Projekt weit fortgeschritten: Ein Teil des Schulgebäudes sollte abgerissen und durch einen Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen, Aufenthaltsbereichen, Küche und Speisesaal ersetzt werden. Der jüngere Gebäudeteil von 1977 sollte erhalten und saniert werden.

Im Ort regte sich jedoch Widerstand. Viele Bürgerinnen und Bürger wollten das bestehende Schulgebäude, das großzügige Raumkapazitäten bot, erhalten. Daher legte die Verwaltung im Jahr 2019 eine neue Planung vor, die eine Sanierung und einen Umbau vorsah. Die Kostenschätzungen beliefen sich inzwischen auf rund 5,8 Millionen Euro. In der Folge fanden zahlreiche weitere Sitzungen und Diskussionen statt, es wurden zusätzliche Varianten eingebracht.

Im Nachhinein betrachtet alles Nichtigkeiten im Vergleich zu einem gravierenden Hindernis, das schließlich 2020 durch Vorgaben des Waldschutzes entstand.

Der Wald macht alle bisherigen Planungen zunichte

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens stellte sich heraus, dass die geplante Schule weniger als 30 Meter vom Wald entfernt gewesen wäre. Aufgrund verschärfter Vorschriften, die unter anderem auf die Folgen des Klimawandels und Unfälle durch umstürzende Bäume zurückgehen, werden Ausnahmen kaum noch genehmigt. Also hieß es in Warmbronn: Alles auf Anfang. Die bisherigen Planungen mussten von vorn beginnen. Erneut wurden Varianten diskutiert, ein Campus inklusive einer Kindertagesstätte kam gar ins Spiel. Auch die Tennishalle sollte in einem Entwurf versetzt werden. Vertreter aus Warmbronn warben weiterhin für eine Sanierung der Schule, schlugen eine Erweiterung auf Stelzen über dem bestehenden Gebäude vor. Doch die Mehrheit des Leonberger Stadtrates entschied sich für einen Neubau.

Der Umzug der Schülerinnen und Schüler in dieser Woche in den Interimsbau an der Büsnauer Straße markiert nach dieser Vorgeschichte einen wichtigen Meilenstein und ist mit der Hoffnung verbunden, dass der Neubau der Schule nun zügig vorangetrieben und umgesetzt wird. Die Bäume werden ein Thema bleiben. Wie nah darf ein Neubau ans bestehende Gehölz heranreichen? Wie ist der Zustand der Bäume? „Wir werden eine Lösung finden, erst kürzlich hatte ich einen Termin mit der Forstbehörde“, sagt Tobias Degode. Man wisse um die Sensibilität dieses Themas und werde das bei allen baulichen Maßnahmen beachten.

Noch einmal richtete Schulleiterin Monika Wenger gemeinsam mit allen Kindern den Blick auf ihre bisherige Schule. Mit einem letzten Winken verabschiedeten sie sich, bevor sie voller Vorfreude die wenigen Schritte zu ihrer neuen Interimsschule gingen. Diese ist mit modernen Räumen ausgestattet – inklusive einer Klimaanlage. Rasch verschwinden die Schülerinnen und Schüler in ihren insgesamt acht Klassenzimmern. Ganz abgeschlossen ist der Umzug allerdings noch nicht: Die rund 500 Umzugskartons sind längst nicht vollständig ausgepackt, und auch die Arbeiten am Pausenhof dauern weiterhin an. Für Monika Wenger ist das jedoch kein Grund zur Sorge: „Das ist kein großes Problem, denn wir dürfen in dieser Zeit das Sportgelände nutzen. Hauptsache, die Kinder sind erst einmal gut aufgehoben.“