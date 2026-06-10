Abschied in Leonberg-Warmbronn „Ich habe innerlich geweint“ – Eine Schule verschwindet
Ein emotionaler Morgen für 160 Schüler und Lehrer: In Warmbronn verabschiedete man sich von der Grundschule. Jetzt steht der Neubeginn in einem Provisorium an.
Ein emotionaler Morgen für 160 Schüler und Lehrer: In Warmbronn verabschiedete man sich von der Grundschule. Jetzt steht der Neubeginn in einem Provisorium an.
Es war ein emotionaler Morgen für die etwa 160 Schülerinnen und Schüler der Warmbronner Grundschule sowie für alle Lehrkräfte und Mitarbeitenden gleichermaßen. Am frühen Morgen hatten sie sich vor der ersten Stunde draußen im Hof versammelt und nahmen in einer kleinen Zeremonie Abschied von „ihrer“ Grundschule. 1962 war diese erbaut worden. Bereits die Großeltern einiger Kinder, die aktuell die Schulbank drücken, hatten dort ihre ersten vier Bildungsjahre verbracht. Das bezeugt eine Foto-Galerie aller bisherigen Abschlussklassen, die im Foyer der nun ehemaligen Schule zu sehen ist. Jetzt wird das in die Jahre gekommene Gebäude nach jahrelangen Diskussionen und unendlichen Planungsversuchen abgerissen. Bis etwas Neues entsteht, zieht die gesamte Mannschaft ein paar Meter weiter in die Büsnauer Straße in ein dreistöckiges Interimsgebäude, das aus einzelnen Modulen zusammengesetzt ist.