Vor etwa fünf Jahren haben Hanna Grom und Sabina Bunea das Café Klavierzimmer in Stuttgart-Feuerbach eröffnet, seit zwei Jahren sind sie an der neuen Location an der Stuttgarter Straße. Nun müssen sie das gut laufende Café schweren Herzens aufgeben: Grom möchte sich auf ihre sechsköpfige Familie fokussieren, und alleine schafft Bunea es nicht, das Stuttgarter Café weiterzuführen, auch wenn ihr Partner wie bisher tatkräftig im Café mithilft. Beide Frauen sind hauptberuflich Musikerinnen, spielen im Orchester. Bunea ist seit knapp einem Jahr Mutter einer kleinen Tochter. „Da ist es schwer, mal spontan einzuspringen, wenn eine der Aushilfen nicht kann“, sagt sie.

Ein Abschied, der berührt

Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin hat sie das Konzept des Cafés entwickelt und in Feuerbach beliebt gemacht: Das Café Klavierzimmer verstand sich als Kulturcafé, regelmäßig fanden Kunstausstellungen und Konzerte darin statt, jeden Freitag gab es außerdem ein gut besuchtes Elterncafé.

Dass sie nach den Sommerferien nicht mehr aufmachen, trifft die Community, die sich um das Café gebildet hat, sehr. Der Schritt ist ihnen nicht leicht gefallen, mit dem Café hatten sich die beiden Freundinnen und Kolleginnen einen Traum erfüllt. „Wir haben lange darüber nachgedacht, ob nicht ich und mein Mann das Café allein weiterführen könnten“, sagt Bunea. Mit einem Kleinkind und einem Hauptjob im Orchester sei es für sie aber nicht zu stemmen. Außerdem habe ihre Geschäftspartnerin Hanna Grom immer die Kuchen gebacken, das wäre eine zusätzliche Aufgabe gewesen, wenn sie das Café hätte alleine weiterführen wollen.

Eigentlich hatten die beiden Frauen auch eine Nachfolge gefunden, mit der es kurzfristig dann aber doch nicht geklappt hat. Nun steht sie wieder offen, auf den Sozialen Medien haben sie einen Aufruf gestartet. „Es wäre schön, wenn jemand das Café übernehmen möchte, der oder die auch ein besonderes Augenmerk auf den Kaffee hat“, wünscht sich Bunea, die mit ihrer Familie selbst im Einzugsgebiet wohnt. Im Café Klavierzimmer gab es nicht nur jede Menge Kunst und Kultur, sondern auch Specialty Coffee: ausgesuchte Bohnen und Röstungen, Latte Art und Kaffee aus der Marzocco-Kaffeemaschine. Etwas Besonderes, was viele Kaffeeliebhaber aus dem Umkreis zu schätzen wussten.

Einzigartiger Ort sucht neue Talente

Im Inneren des Cafés können rund 40 Gäste Platz nehmen, einen Außenbereich gäbe es ebenfalls, falls man über den Sommer geöffnet hat. „Im hinteren Bereich gibt es außerdem einen Ofen, in dem wir Kleinigkeiten zu Essen warmmachen und Hanna Kuchen backen konnte“, erklärt die Musikerin. Interessierte können sich gerne telefonisch, per Mail oder über die Sozialen Medien bei den Betreiberinnen melden.

Café Klavierzimmer, Stuttgarter Str. 122, Stuttgart-Feuerbach, Tel. 01573 / 9315175