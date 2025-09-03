Ein Abschied, der wehtut: Das Café Klavierzimmer schließt. Die Gründerinnen suchen dringend Nachfolger für ihr geliebtes Kultur-Café.
Vor etwa fünf Jahren haben Hanna Grom und Sabina Bunea das Café Klavierzimmer in Stuttgart-Feuerbach eröffnet, seit zwei Jahren sind sie an der neuen Location an der Stuttgarter Straße. Nun müssen sie das gut laufende Café schweren Herzens aufgeben: Grom möchte sich auf ihre sechsköpfige Familie fokussieren, und alleine schafft Bunea es nicht, das Stuttgarter Café weiterzuführen, auch wenn ihr Partner wie bisher tatkräftig im Café mithilft. Beide Frauen sind hauptberuflich Musikerinnen, spielen im Orchester. Bunea ist seit knapp einem Jahr Mutter einer kleinen Tochter. „Da ist es schwer, mal spontan einzuspringen, wenn eine der Aushilfen nicht kann“, sagt sie.