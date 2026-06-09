Als Carl Bergengruen 2013 zur MFG Baden-Württemberg wechselte, stand die Branche vor einem tiefgreifenden Wandel: Streamingdienste kamen nach Deutschland, digitale Filmproduktion gewann an Bedeutung und Nachhaltigkeit spielte in der Filmwirtschaft noch kaum eine Rolle. Heute gilt Baden-Württemberg als führender deutscher Standort für Animation und visuelle Effekte, Produktionen aus dem Südwesten gewinnen Emmys, Grimme-Preise und Deutsche Filmpreise. Ende Juni geht Bergengruen in den Ruhestand. Ein Gespräch über Aufbauarbeit, Green Shooting, die Macht der Streamer und die Frage, wie Künstliche Intelligenz die Filmbranche verändern wird.

Herr Bergengruen, Sie gehen nach 13 Jahren an der Spitze der MFG Baden-Württemberg in den Ruhestand. Fällt Ihnen der Abschied schwer?

Die Branche macht mir den Abschied derzeit nicht leicht mit sehr emotionalen, wertschätzenden Verabschiedungen. Aber es fühlt sich richtig an, jetzt zu gehen, ich wollte es so. Ich bin seit 44 Jahren in dieser Branche, hatte ein wirklich erfülltes Berufsleben mit verschiedenen spannenden, ganz unterschiedlichen Stationen. Jetzt sind doch wirklich die Jüngeren dran. Und ich habe mit Wiebke Wiesner eine wunderbare, hochqualifizierte Nachfolgerin.

Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten?

Auf Zeit. Zeit, Filme zu sehen, die nichts mit meiner Arbeit zu tun haben. Zeit, morgens in Ruhe Zeitung zu lesen – dafür brauche ich mindestens eine Stunde, und die hatte ich nie. Und natürlich wird es auch weiterhin Projekte geben, bei denen ich mit der Branche verbunden bleibe und auf die ich mich freue.

„Die Animationsbranche ist ein Innovationstreiber“, sagt Carl Bergengruen. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Was wird Ihnen am meisten fehlen?

Das hochmotivierte Team bei der MFG. Gemeinsam bei einer Tasse Kaffee den Tag anzupacken, Hand in Hand an Projekten zu arbeiten, das hat mir gerade mit diesen Menschen immer großen Spaß gemacht. Und genauso habe ich es immer als tolles Privileg empfunden, mit Kreativen zusammenzuarbeiten, mit Menschen, die für ihre Projekte wirklich brennen und die mich mit ihrer Begeisterung immer angesteckt haben. Die mit ihrer Power den Film- und Medienstandort zu dem gemacht haben, was er ist.

Wenn man die MFG in einem Satz erklären müsste: Was macht sie eigentlich?

Wir fördern, und zwar zwei Bereiche, die Filmwirtschaft und die Kreativwirtschaft. Bekomme ich noch ein paar Sätze mehr?

Aber natürlich.

Der eine Bereich ist nur für die Filmförderung da – vom Dokumentarfilm über den Spielfilm bis zur Animation und den visuellen Effekten, wie wir das nennen, also der rein digitalen Herstellung von Spielfilmszenen. Außerdem fördern wir in diesem Bereich die Kinos im Land und die Filmverleiher. All das tun wir mit dem Geld, das uns unsere Gesellschafter, also das Land und der SWR, anvertraut haben. Damit dienen wir der Filmbranche und ihrer Entwicklung. Die MFG hat, obwohl sie Geld vergibt, eine dienende Funktion, das war immer meine Überzeugung.

Und der andere Bereich?

…heißt MFG Kreativ, und da unterstützen und vernetzen wir die gesamte Kultur- und Kreativwirtschaft in Baden-Württemberg, die ja aus den unterschiedlichsten Bereichen besteht: Verlage, Designwirtschaft, Games-Unternehmen, Presse- und Werbemarkt und so weiter. Die Kreativwirtschaft ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor: rund 200.000 Arbeitsplätze und etwa 17 Milliarden Euro Umsatz jährlich nur in Baden-Württemberg. Den zu stabilisieren und auszubauen, war für Baden-Württemberg noch nie so wichtig wie heute, wo der Motor Automobilindustrie ins Stottern geraten ist. Außerdem unterstützen wir in diesem Bereich baden-württembergische Museen bei ihren digitalen Museumsprojekten.

Carl Bergengruen (Mitte) mit Duc-Thi Bui und Philipp Lutz, deren Drehbuch „Malibu“ die MFG in diesem Jahr mit Thomas-Strittmatter-Preis ausgezeichnet hat. Foto: MFG/Stefan Krempl

Warum braucht Deutschland überhaupt Filmförderung?

Weil deutsche Produktionen unter völlig anderen Bedingungen arbeiten als die angelsächsische Konkurrenz. Englischsprachige Filme erreichen ein Milliardenpublikum. Deutsche Filme bewegen sich in einem viel kleineren Sprachraum. Dadurch haben gerade amerikanische Produktionen ganz andere Budgets als deutsche. Und diesen Standortnachteil gleichen wir mit Filmförderung, also mit staatlichen Zuschüssen teilweise aus. Ohne sie könnten sich deutsche Filme kaum behaupten.

Unter Ihrer Leitung ist Baden-Württemberg zum führenden deutschen Standort für Animation und visuelle Effekte geworden. Wie ist das gelungen?

Wir haben früh erkannt, wohin sich die Branche entwickelt. Früher wurden Filme in riesigen Studios mit Schauspielern, Kameras und Scheinwerfern gedreht. Solche Szenen werden heute teilweise und zunehmend am Computer generiert. Diesen Wandel haben wir gezielt unterstützt.

Wie?

Ich habe ein spezielles Förderprogramm für visuelle Effekte aufgebaut. Damit sind wir direkt auf jedes einzelne Studio in Hollywood zugegangen. Die wollten zunächst sehen, ob wir wirklich so zuverlässig fördern, wie wir behauptet haben. Den Test haben wir bestanden und heute kommen viele Aufträge direkt von Hollywood, sodass einzelne digitale Teile von amerikanischen Filmen in Baden-Württemberg produziert werden. Das Ergebnis: Der Bereich Animation und visuelle Effekte ist in Baden-Württemberg seit 2010 um rund 800 Prozent gewachsen.

Was macht Baden-Württemberg gerade für diesen Bereich so attraktiv?

Die Mischung aus „Kreativität“ und „German Engineering“, die man im Bereich Animation und visuelle Effekte braucht, bietet Baden-Württemberg wie kaum ein anderes Bundesland. Animationen finden Sie heute nicht nur beim Film, sondern auch in Autos, in der Gesundheitsindustrie oder in vielen anderen industriellen Anwendungen. Die Animationsbranche ist ein Innovationstreiber – deshalb wird sie übrigens auch weltweit gefördert.

Wie groß ist inzwischen der Einfluss von Streamingdiensten wie Netflix oder HBO?

Sehr hoch. Gerade im Bereich der visuellen Effekte kommen viele der spannendsten Projekte, die in Teilen in Baden-Württemberg realisiert werden, von Streamern. Denken Sie an „House of the Dragon“ oder „The Penguin“, mit höchsten Preisen wie den Emmys dekoriert. Wir haben deshalb früh entschieden, Streamingproduktionen nicht von der Förderung auszuschließen. Trotz meiner erklärten Liebe zum Spielfilm und zum Kino: Die Welt hat sich verändert – und wir mussten uns mit ihr verändern.

Gleichzeitig kämpfen viele Kinos ums Überleben. Wie blicken Sie darauf?

Die Kinos haben sich nach Corona beeindruckend zurückgekämpft. Aber die Arbeit ist für sie viel härter geworden. Früher hat man einen Film auf den Spielplan gesetzt, und die Leute kamen. Heute müssen die Kinos, um den Saal voll zu bekommen, immer wieder Events schaffen – zum Beispiel mit Regisseuren, Schauspielern zum Anfassen oder anderen Attraktionen. Das kostet viel Zeit, und gleichzeitig können die Kinos derzeit keine höheren Ticketpreise durchsetzen. In dieser schwierigen Situation brauchen so manche Kinos, um zu überleben, unsere Unterstützung. Nicht durch reine Zuschüsse, sondern indem wir Investitionen fördern: bessere Technik, bessere Ausstattung, bessere Aufenthaltsqualität. Wenn wir die Kinos verlieren würden, wäre das ein enormer kultureller Verlust.

Bei dem großen Erfolg des Bereichs Animation und visuelle Effekte in Baden-Württemberg: Besteht da nicht die Gefahr einer Monokultur?

Nein, überhaupt nicht. Mir und den Gesellschaftern war immer wichtig, dass wir drei starke Säulen fördern: Spielfilm, Dokumentarfilm sowie Animation und visuelle Effekte. Gerade im Dokumentarfilm und bei jungen Produktionsfirmen passiert in Baden-Württemberg Großartiges. In Ludwigsburg produzierte Filme wie „Der Fuchs“ von Giganten Film, der Dokumentarfilm „Kashkash“ von FFL oder „Babystar“ von Lieselotte Films zeigen das eindrucksvoll. Viele dieser Talente kommen von der Filmakademie Baden-Württemberg und werden erfreulicherweise auch vom SWR unterstützt, etwa im Rahmen der verdienstvollen Reihen „Debüt im Dritten“ und „Junger Dokumentarfilm“.

Wie wichtig ist die Filmakademie für den Standort?

Extrem wichtig, wie übrigens auch die anderen einschlägigen Hochschulen. Sie bringen seit Jahrzehnten außergewöhnliche Talente hervor. Unser Ziel ist, dass noch mehr von ihnen dauerhaft hier bleiben. Ein Projekt, das ich deshalb schon lange realisieren wollte und das jetzt gemeinsam mit der Filmakademie Wirklichkeit wird, ist ein Gründerzentrum für junge Produzentinnen und Produzenten. Das wird noch einmal einen Schub für den Standort bringen.

Zu den renommiertesten Projekten der MFG gehört auch der Thomas Strittmatter Preis. Warum ist der so erfolgreich?

Weil dort von unserer Jury mit sicherem Gespür wirkliche Talente ausgezeichnet werden. Drehbücher von Welterfolgen wie „Systemsprenger“ oder „In die Sonne schauen“ wurden dort entdeckt. Das Auswahl-Verfahren ist übrigens anonym. Die Jury liest nur den Text – ohne zu wissen, wer ihn geschrieben hat. Das sorgt für maximale Fairness. Und bemerkenswert ist: Fast alle Gewinner-Drehbücher werden später tatsächlich verfilmt. Das schafft kaum ein anderer Drehbuchpreis.

Wie verändert Künstliche Intelligenz die Branche?

Massiv, wobei der eigentliche Umbruch erst noch bevorsteht. Auch im Bereich Animation und visuelle Effekte sitzen im Moment noch Menschen am Computer und erzeugen Bild für Bild digitale Szenen. Aber irgendwann wird die KI ganze Sequenzen generieren können – ohne dass dabei Menschen beteiligt sein werden. Die Frage ist nicht, ob das kommt, sondern wann. In jedem Fall wird es ein sehr disruptiver Prozess. Natürlich werden dadurch auch Arbeitsplätze wegfallen. Gleichzeitig sehe ich Chancen: Baden-Württemberg könnte der Ort für diese neuen Geschäftsmodelle sein, weil wir bereits starke Kompetenzen im digitalen Produzieren aufgebaut haben. Entscheidend ist aber nicht nur, dass diese Entwicklung hier im Ländle stattfindet, sondern auch, dass dabei die Rechte von Schauspielern, Autoren und Kreativen geschützt bleiben.

Sie haben 2017 außerdem den Arbeitskreis Green Shooting gegründet – lange bevor Nachhaltigkeit in der Branche zum großen Thema wurde. Wie kam es dazu?

Mich hat damals eine französische Studie aufgerüttelt. Darin hieß es, dass die audiovisuelle Branche in Frankreich so viel CO₂ verursacht wie der gesamte Telekommunikationssektor. Das hat viele überrascht. Ich habe dann alle relevanten Akteure an einen Tisch geholt: Sender, Streamer, Produktionsfirmen und Verbände. Gemeinsam haben wir ökologische Standards entwickelt, um die Emissionen zu reduzieren – bei der Mobilität über die Energie bis zu Materialien und Catering. Heute verpflichten sich große Teile der deutschen audiovisuellen Branche freiwillig zu unseren Standards. Das ist international einzigartig. Und inzwischen gelten diese Standards auch für alle in Deutschland geförderten Produktionen.

Wo liegen dabei die größten Schwierigkeiten?

Bei den Kosten. Nachhaltigkeit spart teilweise Geld, etwa durch weniger Transporte oder geringeren Energieverbrauch. Manche Maßnahmen sind aber teurer. Das ist ein ständiger Aushandlungsprozess zwischen Produzenten und Auftraggebern.

Wie blicken Sie insgesamt auf die Zukunft des Filmstandorts Baden-Württemberg?

Grundsätzlich optimistisch. Wir haben starke Hochschulen, hervorragende Firmen, eine enorme Dynamik. Weiteres Wachstum ist möglich. Aber in dem beschriebenen weltweiten Subventionswettbewerb braucht dieses Wachstum auch politische Unterstützung. Ich wünsche mir, dass das Land weiter in den Filmstandort investiert und genauso übrigens auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, in den Games-Bereich. Da besteht der größte Nachholbedarf. Bayern und Berlin fördern diesen Wachstumsbereich bei sich etwa fünfmal so stark wie wir. Und ich halte es für wichtig, dass Baden-Württemberg perspektivisch für Unterhaltungssendungen und Serien, die teilweise weiterhin im Studio entstehen müssen, einen modernen Studiostandort entwickelt. Nicht in der Größenordnung wie in München oder Berlin, aber mit Wachstumspotenzial im digitalen Bereich. Gerade in Zeiten des Umbruchs bei den Sendern wäre das wichtig, damit Produktionen im Land bleiben.

Was würden Sie Ihrer Nachfolgerin, Wiebke Wiesner, mitgeben?

Wiebke Wiesner hat bei der Produktionsallianz so viel juristisches, produzentisches und inhatliches Know-how bewiesen, sie braucht bestimmt keine Tipps von mir. Aber ich bin sehr gespannt, wie sie den Standort weiterentwickeln wird.

Und wo wird man Carl Bergengruen künftig treffen können?

Ganz sicher im Kino.

Carl Bergengruen und die MFG

Person Carl Bergengruen (66) hat in der Redaktion des damaligen Südwestfunks volontiert, war später beim Südwestrundfunk (SWR) für den Stuttgarter „Tatort“ verantwortlich und wurde 2002 beim SWR Hauptabteilungsleiter Film und Serie. Nachdem er zwischen 2010 und 2013 Vorsitzender der Geschäftsführung von Studio Hamburg war, wurde er 2013 Geschäftsfüher der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG). Ende Juni geht er in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist Wiebke Wiesner.

Instituion Die MFG Medien- und Filmgesellschaft ist eine Einrichtung des Landes Baden-Württemberg und des SWR. Ihr Ziel ist die Förderung von wertvollen Filmproduktionen für Kino und Fernsehen sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft. Die MFG wurde im Jahr 1995 gegründet.