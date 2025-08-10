Vor seinem Wechsel nach Saudi-Arabien blickt Enzo Millot auf seine Zeit beim VfB Stuttgart zurück – und wünscht Kollegen und Fans für die Zukunft alles Gute.
10.08.2025 - 11:02 Uhr
Seit Samstagabend ist es offiziell: Der jetzt ehemalige VfB-Mittelfeldspieler Enzo Millot wechselt in die Wüste. Beim Club Al-Ahli aus Saudi-Arabien hat der 23-Jährige einen Dreijahresvertrag bis 2028 unterschrieben, der ihm dem Vernehmen nach ein Jahressalär von rund zehn Millionen Euro netto einbringt. Der VfB nimmt rund 30 Millionen Euro an Ablöse ein.