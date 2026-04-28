Winfried Kretschmann ist nicht nur der erste grüne Ministerpräsident, sondern auch ein Spruchbündel. Zu seinem nahenden Abschied einige unvergessliche Sätze.
28.04.2026 - 15:16 Uhr
Ministerpräsident Winfried Kretschmann steht kurz vor dem Ende seiner politischen Karriere, an diesem Mittwoch wird der 77-Jährige mit allen Würden im Neuen Schloss in Stuttgart verabschiedet. Drei Amtszeiten hat er hinter sich gebracht, seit er 2011 zum ersten Mal gewählt wurde und alle Herausforderer seither als Wahlverlierer endeten.