Abschied von Qianhong Gotsch: „Du bist ein Mensch, der mit dem Herzen denkt“

Der Gärtringer Bürgermeister Thomas Riesch hat am Dienstag die langjährige Gemeinderätin Qianhong Gotsch (CDU) aus dem Gremium verabschiedet – „mit großem Bedauern“, wie er sagte, weil er mit ihr eine engagierte Gemeinderätin verliere: „Du bist ein Mensch, der mit dem Herzen denkt und nicht mit dem Kopf“, sagte er, „wir werden dich alle hier sehr, sehr vermissen.“

Zwölf Jahre lang hatte Gotsch die wichtigen Wegmarken Gärtringens begleitet, allen voran den Gemeindeentwicklungsplan, die Entwicklung der Schelmenwiesen und des Riedbrunnen II, den Bau der Uhlandhalle und die Gestaltung der neuen Ortsmitte.

„Wir würden die Eidechsen einfach essen“

Qianhong Gotsch sei lokalpolitisch immer auf Ballhöhe gewesen, sagte Riesch und dieser Vergleich passte, denn Qianhong Gotsch ist Tischtennisspielerin von Weltrang und war damit nicht nur die einzige chinesische Gemeinderätin weit und breit, sondern sicherlich auch die einzige Tischtennis-Europameisterin, die in einem deutschen Gemeinderat saß.

Qianhong Gotsch und ihr Nachfolger Olaf Niemann Foto: Ulrich Stolte

Während ihrer Amtszeit hat sie vor allem Kinder- und Jugendpolitik gemacht und ihre Erfahrung als Mutter ins Gremium eingebracht. Riesch charakterisierte Qianhong Gotsch als bodenständigen Menschen mit viel Sinn für Humor. Als der Gemeinderat sich einmal mit einem fragwürdigen und teuren Eidechsenschutz beschäftigen musste, scherzte sie: „In China würden wir die Eidechsen einfach essen.“

Im vergangenen Jahr hatte Qianhong Gotsch ihre Sportler-Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendet. Foto: Eibner-Pressefoto

Die Blumen kamen von der CDU

Nachdem Qianhong Gotsch im Jahr 2025 ihre Tischtenniskarriere bei den Bundesligisten SV Böblingen und SV-DJK Kolbermoor aus gesundheitlichen Gründen beendete, sind es ebendiese Gründe, die sie auch bewogen, ihr Amt als Gemeinderätin niederzulegen. Zum Abschied gab es einen Gutschein fürs Einkaufszentrum, und die Blumen kamen vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Probst.

Der Nachrücker für Qianhong Gotsch ist Olaf Niemann, ebenfalls ein Sportler, der beim TSV Gärtringen die traditionsreiche Faustball-Sparte leitet. Mit der Formel „Ich gelobe das Wohl der Gemeinde Gärtringen nach Kräften zu fördern“ startete er seine Karriere in der Lokalpolitik.