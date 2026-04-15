Abschied von Qianhong Gotsch „Du bist ein Mensch, der mit dem Herzen denkt“
Die ausgeschiedene Gemeinderätin Qianhong Gotsch kennt den kleinen aber feinen Unterschied, den Chinesen und Deutsche zwischen Eidechsen machen.
Die ausgeschiedene Gemeinderätin Qianhong Gotsch kennt den kleinen aber feinen Unterschied, den Chinesen und Deutsche zwischen Eidechsen machen.
Der Gärtringer Bürgermeister Thomas Riesch hat am Dienstag die langjährige Gemeinderätin Qianhong Gotsch (CDU) aus dem Gremium verabschiedet – „mit großem Bedauern“, wie er sagte, weil er mit ihr eine engagierte Gemeinderätin verliere: „Du bist ein Mensch, der mit dem Herzen denkt und nicht mit dem Kopf“, sagte er, „wir werden dich alle hier sehr, sehr vermissen.“