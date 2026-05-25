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  6. Die Esslinger Wasserballerinnen haben „aus Prinzip Spaß“

Abschluss der Wasserball-Bundesliga Die Esslinger Wasserballerinnen haben „aus Prinzip Spaß“

Abschluss der Wasserball-Bundesliga: Die Esslinger Wasserballerinnen haben „aus Prinzip Spaß“
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Jamie-Julique Haas erzielt in ihrem letzten Spiel für den SSVE neun Tore. Foto: Robin Rudel

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen schließen die Bundesliga-Saison auf Platz drei ab und müssen ihre Kapitänin Jamie-Julique Haas verabschieden.

Reporter: Sigor Paesler

Es war der Satz des Spiels – von einer, die ohnehin viel zu sagen hatte: „Es hat aus Prinzip Spaß gemacht“, formulierte Jamie-Julique Haas, die Kapitänin des Wasserball-Bundesligisten SSV Esslingen, nachdem sie mit ihrem Team Platz drei der Bundesliga klar gemacht hatte. Es war Haas’ letztes Spiel für den SSVE, sie wird zu ihrem Heimatverein SC Chemnitz zurückkehren. Ansonsten war das zweite Spiel der Best-of-three-Serie gegen eben die Chemnitzerinnen eine einem Platzierungsduell ziemlich unwürdige Angelegenheit: Die SC-Frauen reisten nur mit sieben Feldspielerinnen an, nach dem schon hohen Esslinger 26:5-Sieg in Partie eins war es beim 29:4 (3:1, 7:1, 9:1, 10:1) ein noch größerer Langweiler.

 
Die Esslingerinnen feiern sich für Platz drei. Foto: Sigor Paesler

Die kleine Chemnitzer Schar – auch Cheftrainerin Anastasia Karakeva-Krajcovic war nicht mitgereist und wurde von Thomas Krejkovic vertreten – wehrte sich durchaus, sah im Wasser des SSVE-Freibades aber kein Land. Nachdem Emma Fehmel ganz am Endes des dritten Viertels ihre dritte Hinausstellung und damit eine Matchstrafe erhalten hatte, mussten die SC-Frauen den letzten Abschnitt sogar mit einer Spielerin weniger beenden.

Eine „lange und schöne Saison“

„Die Entscheidung ist im ersten Spiel gefallen“, hakte SSVE-Trainer Zafeirios Chalas die Partie deshalb schnell ab und zog lieber ein Gesamtfazit einer „langen und schönen Saison: Im Europapokal hatten wir ein paar schöne Erfolge und haben damit ein neues Kapitel aufgeschlagen und wir haben Platz drei der Vorsaison erreicht – das war unser Ziel“. Die Kaderplanungen für die kommende Runde beginnen nun, wobei die Personalie Trainer abgehakt ist. „Wenn Iris weitermacht, mache ich auch weiter“, erklärte Chalas lachend in Bezug auf die ihn auch im Training unterstützende Teammanagerin Iris Schneider.

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Die am Freitag 20 Jahre alt gewordene Wasserballerin lebt mittlerweile in San Diego und hat beim Heimatbesuch in Esslingen viel zu erzählen.

Haas aber wird fehlen. Sie ist vor allem in der abgelaufenen Saison zur Führungsspielerin geworden. Nach dem Abitur zieht es sie in die sächsische Heimat zurück, wo sie sich ein Jahr lang auf Wasserball konzentrieren und dann eine Ausbildung bei der Polizei beginnen will. „Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben“, sagte sie lächelnd zum Thema Nationalteam, wofür sie zuletzt nicht mehr berücksichtigt worden war. Vier „megaschöne“ Spielzeiten hatte Haas in Esslingen: „Ich bin sehr dankbar.“

Abschied von Jamie-Julique Haas

Im Becken war diesmal auch Haas’ Vorgängerin als SSVE-Kapitänin Ioanna Petiki. Sie ist aktuelle Nationalspielerin und zurzeit auf Heimatbesuch von ihrem Studien- und Wasserballort San Diego. Eine Spielberechtigung für das Esslinger Team hat sie aber weiterhin. Eine Partie und gleich eine Medaille um den Hals – klar, dass Petiki auf jeden Fall Spaß hatte. Im Wasser sah man, was sie in dem Jahr im amerikanischen Uni-Wasserball gelernt hat. Sie glänzte durch viele kluge Zuspiele. „Mir ist es nicht so wichtig, Tore zu erzielen, sondern, dass wir als Team gut spielen“, erklärte sie.

Nach der kleinen Meidaillenzeremonie feierten die Esslingerinnen noch ein bisschen zusammen und bereiteten ihrer Kapitänen einen würdigen Abschied. Für ihren alten und neuen Chemnitzer Verein wird sie eine große Verstärkung sein.

SSV Esslingen: Sekulic; Antonucci (1), Mia Reutter (2), Gronih (2), Schafft (2), Petiki (2), Schnetzer, Boscolo, Tomica (4), Ella Reutter (1), Ntona Tsiaka (4), Haas (9), Ramesohl (2).

SC Chemnitz: Pannasch; Frisch, Rasche (1), Straach, Fehmel (2), Schüßler (1), Lucas.

Schiedsrrichter: Dorottya Czirbus / Leopold Rudolph.

Zuschauer: 100.

Beste Spielerinnen: Haas, Petiki, Tomica / Fehmel.

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