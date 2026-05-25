Abschluss der Wasserball-Bundesliga Die Esslinger Wasserballerinnen haben „aus Prinzip Spaß“
Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen schließen die Bundesliga-Saison auf Platz drei ab und müssen ihre Kapitänin Jamie-Julique Haas verabschieden.
Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen schließen die Bundesliga-Saison auf Platz drei ab und müssen ihre Kapitänin Jamie-Julique Haas verabschieden.
Es war der Satz des Spiels – von einer, die ohnehin viel zu sagen hatte: „Es hat aus Prinzip Spaß gemacht“, formulierte Jamie-Julique Haas, die Kapitänin des Wasserball-Bundesligisten SSV Esslingen, nachdem sie mit ihrem Team Platz drei der Bundesliga klar gemacht hatte. Es war Haas’ letztes Spiel für den SSVE, sie wird zu ihrem Heimatverein SC Chemnitz zurückkehren. Ansonsten war das zweite Spiel der Best-of-three-Serie gegen eben die Chemnitzerinnen eine einem Platzierungsduell ziemlich unwürdige Angelegenheit: Die SC-Frauen reisten nur mit sieben Feldspielerinnen an, nach dem schon hohen Esslinger 26:5-Sieg in Partie eins war es beim 29:4 (3:1, 7:1, 9:1, 10:1) ein noch größerer Langweiler.