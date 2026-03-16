Abschluss des Solo-Tanz-Festivals Ein mutiges Solo gewinnt
Trotz Sparzwang hat die 30. Ausgabe des Solo Tanz Theater Festivals im Treffpunkt Rotebühlplatz ein ausgezeichnetes Programm geboten – und starke Gewinner ausgezeichnet.
Trotz Sparzwang hat die 30. Ausgabe des Solo Tanz Theater Festivals im Treffpunkt Rotebühlplatz ein ausgezeichnetes Programm geboten – und starke Gewinner ausgezeichnet.
Zum 30. Mal sind am Sonntagabend im Stuttgarter Treffpunkt Rotebühlplatz Preise im Rahmen des Internationalen Solo Tanz Theater Festivals verliehen worden. Dass sich das von Marcelo Santos 1997 gegründete Festival für den Choreografie-nachwuchs in der Tanzstadt Stuttgart neben und in Kooperation mit dem Stuttgarter Ballett als feste Größe im Kulturkalender etabliert hat, ist ein Grund zum Feiern. Doch die Macher der renommierten Schau mussten im Zuge des knappen Doppelhaushaltes herbe Kürzungen verkraften. Vor allem beim geplanten Rahmenprogramm, sagt Sonia Santiago, Projektleitung von Noverre: Junge Choreografen beim Stuttgarter Ballett und Moderatorin des Abends. Spenden sind deshalb willkommen.