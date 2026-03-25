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  4. Joberhalt geht vor Kaufkraftgewinn

Abschluss für Chemie und Pharma Joberhalt geht vor Kaufkraftgewinn

Abschluss für Chemie und Pharma: Joberhalt geht vor Kaufkraftgewinn
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Der Pharmaindustrie (hier eine Beschäftigte von Merck in Darmstadt) geht es nicht so schlecht wie der chemischen Industrie – insofern muss der Tarifabschluss einen Spagat leisten. Foto: imago/sepp spiegl

Die Tarifparteien der Chemie- und Pharmaindustrie richten den Fokus auf die Sicherung von Jobs und Standorten. Jetzt stehen die Unternehmen in der Pflicht, meint unser Autor.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Dem Tarifabschluss für die Chemie- und Pharmaindustrie kommt ein besonderes Gewicht in der Krise zu. Als die Tarifrunde begann, war vom Iran-Krieg noch keine Rede; die Inflation schwankte um die 2,0 Prozent. Nun stellt sich die Lage hochbrisant da: Die Energiepreise sind explodiert und treiben die betrieblichen Ausgaben weiter in die Höhe – und den Beschäftigten laufen im Alltag die Kosten davon. Zudem gibt es auch Unternehmen gerade der Pharmabranche, die nicht am Abgrund stehen. Insofern galt es, einen vernünftigen Ausgleich zu finden.

 

Die Kaufkraft dürfte kaum gesichert werden

Die Tarifpartner sind dieser Verantwortung durchaus gerecht geworden. Es war zwingend, den Schwerpunkt auf die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und auf Beschäftigungssicherung zu legen. Dass die Kaufkraft tatsächlich gesichert wird, wie es das Kernanliegen der Gewerkschaft war, erscheint wegen der steigenden Inflation eine Wunschvorstellung zu sein. Das wird nicht jedem Mitglied gefallen, doch üben die Beschäftigten Verzicht, um Jobs zu erhalten – ein übergeordnetes Ziel.

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Ob der neuartige Beschäftigungssicherungsbeitrag am Ende das hält, was er verspricht, ist noch unklar. Innovation ist kein Wert an sich. Zunächst sind die Beträge, die da in den betrieblichen Töpfen gesammelt werden, zu überschaubar, um damit Stellenabbau zu verhindern. Sodann werden kaum Vorgaben zur Verwendung gemacht, was Mitnahmeeffekte auslösen oder auch nur den gedachten Zweck verfehlen kann. Jetzt müssen die Unternehmen dazu beitragen, den Anspruch der Tarifpartner einzulösen.

In Krisen wie diesen kein Bedarf an Krawall

So kommt dem Chemie-Abschluss eine Signalwirkung zu: In der Metall- und Elektroindustrie wird im Herbst verhandelt, und es ist gut, dass die IG Metall ihre Lohnforderung erst nach dem Sommer ausdiskutiert. Flexibilität ist in der Tarifpolitik von hohem Wert. Dass Gewerkschaften in Krisen eher an pragmatischen Lösungen als an Krawall interessiert sind, durfte man von der IG BCE erwarten. Die IG Metall wird auf sichtbare Aktionen nicht verzichten wollen. Beide Metalltarifpartner sollten sich aber am Chemie-Abkommen ein Beispiel nehmen.

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