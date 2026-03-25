Abschluss für Chemie und Pharma Joberhalt geht vor Kaufkraftgewinn
Die Tarifparteien der Chemie- und Pharmaindustrie richten den Fokus auf die Sicherung von Jobs und Standorten. Jetzt stehen die Unternehmen in der Pflicht, meint unser Autor.
Die Tarifparteien der Chemie- und Pharmaindustrie richten den Fokus auf die Sicherung von Jobs und Standorten. Jetzt stehen die Unternehmen in der Pflicht, meint unser Autor.
Dem Tarifabschluss für die Chemie- und Pharmaindustrie kommt ein besonderes Gewicht in der Krise zu. Als die Tarifrunde begann, war vom Iran-Krieg noch keine Rede; die Inflation schwankte um die 2,0 Prozent. Nun stellt sich die Lage hochbrisant da: Die Energiepreise sind explodiert und treiben die betrieblichen Ausgaben weiter in die Höhe – und den Beschäftigten laufen im Alltag die Kosten davon. Zudem gibt es auch Unternehmen gerade der Pharmabranche, die nicht am Abgrund stehen. Insofern galt es, einen vernünftigen Ausgleich zu finden.