Im Fellbacher F 3 planschen und schwimmen hunderte Hunde aller Rassen und Mischungen im kühlen Nass. Auch ihre Besitzer hatten große Freude beim Saisonabschluss im Freibad.
22.09.2025 - 15:00 Uhr
Kyon, der vierjährige reinrassige Leonberger-Rüde, und Don, ein sieben Jahre alter Mischling aus Rumänien, sind dicke Kumpels. Zusammen kamen sie mit ihren Familien zum Hundeschwimmen am Sonntag ins Fellbacher F3. Für 50 Cent pro Pfote – und pro Fuß – durften die Vierbeiner mit oder ohne ihre menschliche Begleitung nach Hundelust im Wasser planschen. Bereits zum achten Mal endete die Freibadsaison in Fellbach mit dem Hundebadetag für die tierischen Lieblinge – und rund 300 Hunde aller Rassen und Mischungen schwammen, rannten und wedelten um die Wette.