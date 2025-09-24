Eine Jahrgangsstufe in Gelsenkirchen plant eine große Party nach dem Abi und hat dafür schon 10.000 Euro gesammelt. Doch dann ist das Geld weg. Die Polizei ermittelt.
24.09.2025 - 18:13 Uhr
Gelsenkirchen - Weil eine Mitschülerin die gemeinsame Kasse geleert haben soll, bangt eine Jahrgangsstufe an einer Schule in Gelsenkirchen um ihre Abifeier. Die Polizei ermittelt in der Sache, wie diese auf Anfrage mitteilte. Die Schüler sammeln nun Spenden, damit die geplante Party nach dem Abitur doch noch stattfinden kann. Zuerst hatte die "WAZ" (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) über den Fall berichtet.