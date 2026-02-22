Am Sonntag steht die Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 an. Welche Sender das Spektakel live übertragen, erfahrt ihr hier.

Die Olympischen Winterspiele 2026 enden an diesem Sonntag mit einer imposanten Feier. Während die Eröffnungsfeier noch im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand sowie in den Austragungsorten Predazzo, Cortina und Livigno über die Bühne ging, wechselt der Schauplatz für die Schlussfeier. Unter dem Motto „Beauty in Action“ findet das Event in der in Verona statt. Das Spektakel wird live im TV und Stream übertragen.

Olympia: Wann und wo findet die Abschlussfeier statt? Die Abschlussfeier, die das offizielle Ende der der Olympischen Winterspiele Milano Cortina markiert, wird am Sonntag, den 22. Februar 2026, stattfinden. Die Abschlussfeier ist für 20:30 Uhr Ortszeit angesetzt.

Die Zeremonie wird in der Verona Olympic Arena (auch bekannt als Arena di Verona) abgehalten, einem der ikonischsten Veranstaltungsorte Italiens und einem UNESCO-Weltkulturerbe. Die römische Arena, die im ersten Jahrhundert n. Chr. erbaut wurde und älter ist als das Kolosseum, ist weltweit berühmt für ihr Opernfestival im Sommer und hat seit Jahrzehnten Konzerte und bedeutende kulturelle Ereignisse beherbergt.

So seht ihr die Abschlussfeier live im TV und Stream

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt die Abschlussfeier ab 20:15 Uhr live in „sportstudio live: Olympia“. Kommentiert wird die Zeremonie von Stefan Bier, durch die Sendung führt Moderator Jochen Breyer. Auch Eurosport überträgt das Event live im Free-TV. Livestreams zur Veranstaltung wird es auf zdf.de und discovery+ sowie HBO Max geben.

Wendl und Arlt sind Fahnenträger

Die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt werden bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele am Sonntagabend in Verona als Fahnenträger das deutsche Team anführen. „Was sie geschaffen haben, bleibt für immer. Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Tobis zwei wunderbare Fahnenträger gefunden haben. Sie haben sich diese Auszeichnung absolut verdient“, sagte Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Wendl und Arlt hatten bei ihren letzten olympischen Spielen Bronze im Doppelsitzer sowie Gold in der Team-Staffel geholt. Damit sind die beiden 38-Jährigen die erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken. Insgesamt kommen sie auf sieben Gold- und eine Bronzemedaille seit den Winterspielen von Sotschi 2014 und übertrafen damit ihre ehemalige Teamkollegin Natalie Geisenberger (38), die sechsmal Gold und einmal Bronze gewinnen konnte.