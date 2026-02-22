Am Sonntag steht die Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 an. Welche Sender das Spektakel live übertragen, erfahrt ihr hier.
22.02.2026 - 12:27 Uhr
Die Olympischen Winterspiele 2026 enden an diesem Sonntag mit einer imposanten Feier. Während die Eröffnungsfeier noch im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand sowie in den Austragungsorten Predazzo, Cortina und Livigno über die Bühne ging, wechselt der Schauplatz für die Schlussfeier. Unter dem Motto „Beauty in Action“ findet das Event in der in Verona statt. Das Spektakel wird live im TV und Stream übertragen.