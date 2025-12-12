An diesem Samstag wird der vorletzte Bauabschnitt der B-29-Sanierung zwischen Urbach und Lorch freigegeben. Damit ist ein baldiges Ende der Maßnahmen in Sicht.

Die Sanierung der Bundesstraße 29 zwischen Urbach (Rems-Murr-Kreis) und Lorch (Ostalbkreis) schreitet voran. Laut einer Mitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart wird der siebte Bauabschnitt voraussichtlich an diesem Samstag, 13. Dezember, freigegeben. Der vollständige Abbau der Verkehrssicherung werde wohl bis zum 19. Dezember erledigt sein. Mit dem achten und letzten Bauabschnitt werde im März kommenden Jahres begonnen.

Das RP saniert seit Mai vergangenen Jahres die B 29 zwischen Urbach und Lorch. Beim aktuellen siebten Bauabschnitt, der an diesem Samstag für den Verkehr freigegeben werden soll, seien die Fahrbahn in Richtung Aalen sowie die Anschlussstellen Waldhausen und Lorch-West erneuert und Brücken saniert worden.

Nächtlicher Rückbau der Verkehrssicherung auf der B 29: Sicherheit im Fokus

Nach der Freigabe werde die Verkehrssicherung in der kommenden Woche nachts vollständig zurückgebaut. Dazu zählen laut der Mitteilung das Entfernen der Baustellenbeschilderung und -markierung sowie das Schließen der beiden Mittelstreifenüberfahrten. Diese Rückbauarbeiten würden voraussichtlich bis Freitag, 19. Dezember, dauern. Auch für diese Arbeiten seien der Arbeitsschutz und die Verkehrssicherheit „sehr wichtig“, heißt es weiter. Daher würden Geschwindigkeitsreduzierungen und Teile der Verkehrssicherung für diesen Zeitraum zunächst weiter beibehalten.

Der Bauabschnitt 8 beginne im kommenden März. In diesem würden zwischen der Wieslauftalbrücke und Plüderhausen mehrere Brückensanierungen in Angriff genommen und zudem die Markierungen auf der gesamten Sanierungsstrecke aufgebracht. Im Bereich der Brückensanierungen würden die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert und die Breite der Fahrstreifen verringert. Der achte und letzte Bauabschnitt soll laut dem RP Ende des nächsten Frühjahrs abgeschlossen sein.