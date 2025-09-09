 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Die Rebellen um Stuttgart Surge treiben ein riskantes Spiel

Abspaltung im Football Die Rebellen um Stuttgart Surge treiben ein riskantes Spiel

Abspaltung im Football: Die Rebellen um Stuttgart Surge treiben ein riskantes Spiel
1
Ben Wenzler und Louis Geyer: Auch Stuttgart Surge hat sich nach dem Finale in der MHP-Arena aus der European League of Football verabschiedet. Foto: Baumann/Julia Rahn

Dass es in der ELF nicht weitergeht, ist nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky keine Überraschung. Allerdings stehen die Kritiker vor einer Herkulesaufgabe.

Nach all der Kritik, die öffentlich geäußert worden war („Finanzielle Misswirtschaft, fehlende wirtschaftliche Transparenz, schlechte Kommunikation“), kam die Nachricht, dass sich die elf Rebellen von der European League of Football (ELF) abspalten, nicht mehr überraschend. Es gab aus ihrer Sicht keine Alternative, eine weitere Zusammenarbeit mit ELF-Boss Zeljko Karajica ist für sie ausgeschlossen. Ein riskantes Spiel betreiben die Franchises, zu denen auch der neue Meister Stuttgart Surge gehört, trotzdem.

 

Derzeit sind die elf Mitglieder der European Football Alliance (EFA) entschlossen, gemeinsam vorzugehen und eine eigene Liga zu gründen. Das hört sich gut an, ist aber alles andere als einfach – nicht nur, weil es in den elf Franchises irgendwann auch wieder um eigene Interessen gehen wird und deren Führungskräfte in der Vergangenheit auch nicht immer reibungslos zusammengearbeitet haben: Es soll immer mal wieder zu deutlichen Meinungsverschiedenheiten unter alles andere als einfachen Charakteren gekommen sein.

Die EFA steht vor einer Herkulesaufgabe

Mal angenommen, es würde künftig gelingen, derartige inhaltliche und atmosphärische Störungen zu vermeiden? Bleiben immer noch die organisatorischen Herausforderungen. Die neue Liga unter dem Dach der EFA hat bisher –zumindest offiziell – keine Strukturen, keine Führung, keine Mitarbeiter, keine Sponsoren, keine Investoren, keine TV- und Streaming-Partner, keine Schiedsrichter. Und manche Franchises haben nicht mal das Recht an ihrem Namen. Nun innerhalb von ein paar Wochen ein tragfähiges Konstrukt für die Saison 2026 auf die Beine zu stellen, gleicht einer Herkulesaufgabe. Zumal die (von nun an) konkurrierende ELF offenbar fest gewillt ist, auch weiterhin einen Liga-Spielbetrieb auf die Beine zu stellen.

Unsere Empfehlung für Sie

Chaos im europäischen Football: Stuttgart Surge und die anderen Rebellen kündigen eigene Liga an

Chaos im europäischen Football Stuttgart Surge und die anderen Rebellen kündigen eigene Liga an

Die Abspaltung ist perfekt: Der neue Meister aus Stuttgart und zehn andere Clubs kehren der European League of Football (ELF) den Rücken – und machen künftig ihr eigenes Ding.

Dazu kommt: Mit der Transparenz, die bei der European League of Football stets kritisiert wurde, ist es bislang auch bei der EFA nicht weit her. Die Pressemitteilung, in der die Abspaltung verkündet worden ist, wurde auch über die Kanäle der Clubs verbreitet. In der Mail von Stuttgart Surge stand der Hinweis, dass darüber hinaus „keine weiteren Stellungnahmen abgegeben“ werden. Auch deshalb bleiben viele Fragen offen.

Weitere Themen

Sexuelle Übergriffe im Sport: „Er wollte, dass ich mich ausziehe“: Enthüllungen wühlen Leichtathletik auf

Sexuelle Übergriffe im Sport „Er wollte, dass ich mich ausziehe“: Enthüllungen wühlen Leichtathletik auf

Eine ZDF-Doku berichtet über sexuelle Übergriffe in der Leichtathletik, mit Eileen Demes spricht auch eine WM-Starterin über ihre Erfahrungen.
Michael „Mimi“ Kraus: „DHB wäre dumm, wenn er Kretzsche nicht einbinden würde“

Michael „Mimi“ Kraus „DHB wäre dumm, wenn er Kretzsche nicht einbinden würde“

Weltmeister Michael Kraus spricht über die Turbulenzen bei den Füchsen Berlin und hält den gefeuerten Stefan Kretzschmar für den geeigneten Mann beim DHB mit Blick auf die Heim-WM.
Von Jürgen Frey
WWE Monday Night RAW (8.9.25): Alle Ergebnisse der Matches

WWE Monday Night RAW Alle Ergebnisse der Matches vom 8. September 2025

Alle Matches und ihre Ergebnisse vom 8. September 2025 bei WWE Monday Night RAW finden Sie hier im Überblick.
Von Saskia Ebert
Basketball-EM heute (9.9.25): Alle Spiele und Übertragungen

Basketball-EM heute (9.9.25) Alle Spiele und Übertragungen im Überblick

Welche Spiele heute bei der Basketball-EM 2025 stattfinden und wo sie übertragen werden, lesen Sie im Artikel.
Von Saskia Ebert
Anmeldung „Gespräche im Gottlieb“: Wohin führt der Weg des TVB? Live-Talk mit Misha Kaufmann und Kai Häfner

Anmeldung „Gespräche im Gottlieb“ Wohin führt der Weg des TVB? Live-Talk mit Misha Kaufmann und Kai Häfner

Das Derby in der Handball-Bundesliga naht. Zwei Tage zuvor sind Coach Misha Kaufmann und Spieler Kai Häfner vom TVB Stuttgart Gast der Talkreihe unserer Redaktion. Seien Sie dabei!
Von Dirk Preiß
ELF-Champion Stuttgart Surge: Droht nun der große Umbruch, Coach Neuman?

ELF-Champion Stuttgart Surge Droht nun der große Umbruch, Coach Neuman?

Jordan Neuman ist der Meistermacher bei den Footballern von Stuttgart Surge. Obwohl der Cheftrainer etliche Spieler verlieren wird, sagt er: „Wir haben hier erst angefangen.“
Von Jochen Klingovsky
Stuttgart Surge in der ELF: Skibrille, Zigarre und Bier – die besten Bilder der jubelnden Surge-Spieler

Stuttgart Surge in der ELF Skibrille, Zigarre und Bier – die besten Bilder der jubelnden Surge-Spieler

Stuttgart Surge hat erstmals den Titel in der European League of Football gewonnen – entsprechend ausgelassen wurde gefeiert. Wir haben die Bilder.
Von Dirk Preiß
ELF 2025 in Stuttgart: Mitreißende Show – woher kamen die Cheerleader beim Football-Finale?

ELF 2025 in Stuttgart Mitreißende Show – woher kamen die Cheerleader beim Football-Finale?

Stuttgart Surge gewinnt in der MHP Arena den Titel in der European League of Football (ELF). Für die Stimmung waren die Cheerleader verantwortlich. Doch wer waren die eigentlich?
Von Katrin Maier-Sohn
Deutschland gegen Nordirland: „Halte nichts davon“ – Amiri äußert sich zu Pfiffen gegen Woltemade

Deutschland gegen Nordirland „Halte nichts davon“ – Amiri äußert sich zu Pfiffen gegen Woltemade

Nick Woltemade erlebte in Köln einen überschaubaren Abend, wurde ausgepfiffen bei seiner Auswechslung. Das sagen seine Mitspieler dazu.
Von Carlos Ubina
WWE SmackDown: AJ Lee ist zurück!

WWE SmackDown AJ Lee ist nach 10 Jahren Pause zurück

AJ Lee ist zurück im Wrestling-Ring: Alle Infos zu ihrem Comeback, Hintergründe und was Fans jetzt über ihre Rückkehr wissen müssen.
Von Saskia Ebert
Weitere Artikel zu Stuttgart Surge American Football European League of Football Kommentar Meinung
 