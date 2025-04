Großer Polizeieinsatz in Ludwigsburg Schüsse fallen in der Oststadt – Unbekannte feuern auf zwei Männer

In der Oststraße in Ludwigsburg fallen am Samstagabend mehrere Schüsse. Diese wurden von einem oder mehreren Unbekannten auf zwei Männer abgegeben. Die Kriminalpolizei prüft auch einen Zusammenhang mit ähnlichen Fällen in der Region.