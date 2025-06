Abstieg aus der Handball-Bundesliga: TVB-Spiel mit dem Feuer – wenn ausgerechnet der Sport nicht Schritt hält

Von einem blauen Auge zu sprechen, wäre fast schon untertrieben. Dunkelblau trifft es wohl besser. Am Ende aber hat es immerhin gereicht – der TVB Stuttgart hat den Klassenverbleib knapp geschafft und spielt auch im elften Jahr hintereinander in der Handball-Bundesliga. Doch glich der Weg der Stuttgarter in dieser Saison mehr denn je einem gefährlichen Spiel mit dem Feuer – das letzte Saisonspiel gegen den SC DHfK Leipzig, das nach Rückständen noch mit 29:28 gewonnen werden konnte, stand sinnbildlich dafür.