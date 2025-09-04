Porsche fliegt aus dem Dax. Das hat auch mit besonderen Börsenregeln zu tun. Aber vor allem reicht die Performance derzeit nicht für die erste Liga, meint unser Autor.
04.09.2025 - 07:59 Uhr
Bei Porsche gehört sportliche Konkurrenzfähigkeit zum Kern des Selbstbildes – auf der Rennstrecke wie im industriellen Geschäft. Der Abstieg des Sportwagenherstellers in die zweite Börsenliga namens M-Dax dürfte deshalb mehr an den Vorständen nagen, als sie es momentan zeigen. Überraschend kommt er aber nicht.