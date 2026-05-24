Abstiegskampf in den Fußballligen: Die Hoffnung beim FV Plochingen und der SG Eintracht Sirnau lebt

Fußball-Bezirksligist TSV Berkheim hatte bereits am Donnerstagabend beim 1:1 beim bisherigen Tabellenführer SV Ebersbach einen Punkt geholt – beachtlich. Dennoch rutschten die Berkheimer zwei Tage später als Zuschauer wie die Ebersbacher um einen Rang auf einen direkten Abstiegsplatz ab, weil der FV Plochingen beim 6:2 gegen die TSG Salach den zweiten Sieg in Folge holte und mit den Berkheimern die Plätze tauschte – nun also auf dem Relegationsrang 13 steht. Am Freitag überzeugte der TSV RSK Esslingen mit einem Auswärtssieg und belegt weiter den hervorragenden Tabellenplatz vier.