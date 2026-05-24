Abstiegskampf in den Fußballligen: Die Hoffnung beim FV Plochingen und der SG Eintracht Sirnau lebt

Fußball-Bezirksligist TSV Berkheim hatte bereits am Donnerstagabend beim 1:1 beim bisherigen Tabellenführer SV Ebersbach einen Punkt geholt – beachtlich. Dennoch rutschten die Berkheimer zwei Tage später als Zuschauer wie die Ebersbacher um einen Rang auf einen direkten Abstiegsplatz ab, weil der FV Plochingen beim 6:2 gegen die TSG Salach den zweiten Sieg in Folge holte und mit den Berkheimern die Plätze tauschte – nun also auf dem Relegationsrang 13 steht. Am Freitag überzeugte der TSV RSK Esslingen mit einem Auswärtssieg und belegt weiter den hervorragenden Tabellenplatz vier.

Nach dem drittletzten Spieltag heißt der Tabellenführer der Kreisliga A weiterhin TV Unterboihingen nach dem knappen 1:0-Sieg bei der TSG Esslingen, die ebenfalls siegreichen TSV Deizisau und TSV Wernau lauern weiter knapp dahinter. Die Abstiegsängste beim VfB Oberesslingen/Zell sind derweil nach der 2:4-Niederlage im Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau größer geworden – wohingegen sie bei der SGE weiter hoffen dürfen. Gegen den VfBEOZ saßen Fußball-Vorstand Alwin Gschwendtner und Marcel Grees auf der Bank. Zur kommenden Saison wird Patrick Funk übernehmen, der in der noch laufenden die zweite Sirnauer Mannschaft trainiert. Gschwendtner betont derweil, dass es keinerlei Spannungen zwischen „den Freunden“ Schipke und ihm gegeben habe.

Bezirksliga

Das unerwartete 1:1-Unentschieden des TSV Berkheim (26 Punkte, jetzt Abstiegsplatz 14) beim SV Ebersbach am Donnerstag kann in der Endabrechnung noch sehr wichtig werden, obwohl die Berkheimer erst einmal abrutschten. Dazu kommt, dass der TSV RSK Esslingen am Freitag auch noch Schützenhilfe im Abstiegskampf geliefert und beim TSV Jesingen (24 Punkte, Abstiegsplatz) mit 3:0 gewonnen hat. Davon profitierte auch der FV Plochingen (27 Punkte, Relegationsplatz), der – mindestens in der Höhe doch etwas überraschend – gegen den Tabellenachten TSV Salach mit 6:2 triumphierte. Die Tore für den FVP erzielten Michael Blind (33., 81.), Patrick Warth (44., 47.) und Avid Becker (87., 90.). Der 1. FC Frickenhausen (30 Punkte) liegt nach dem 4:1-Sieg gegen den VfL Kirchheim nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Aus allem raus hält sich wohl der TSV Denkendorf trotz der aus Denkendorfer Sicht ärgerlichen 0:2-Niederlage gegen den Türkspor Nürtingen.

Kreisliga A

Ob es am kurzfristigen Trainerwechsel lag? Wenn ja, haben sie bei der SG Eintracht Sirnau alles richtig gemacht und auch Klaus Schipke dürfte das Ergebnis freuen: Das Kellerduell der SGE (nun 28 Punkte, weiter Abstiegsplatz 15) gegen den VfB Oberesslingen/Zell (31 Punkte, 13.) jedenfalls ging mit 4:2 klar an die Sirnauer.

Gschwendtner sah viel Arbeit und Glaube bei seinem Team und so ging die SGE mit einer 2:1-Führung in die Pause. Schnell folgte das 3:1 durch Dominik Sauter (53. Minute). Kurz darauf erhielt der VfBOEZ einen Elfmeter zugesprochen, den Okan Turp zum 2:3-Anschluss verwertete. „Diesmal hat dieser Elfer die Mannschaft nicht aus der Bahn geworfen,“ erklärte Gschwendtner und ergänzte: „Es wurde weiter viel gearbeitet, der Glaube war da.“ Und Laurin Gschwendtener traf zum 4:2-Endstand. Für Trainer Gschwendtner ist für den Rest der Saison wichtig, „dass wir das zusammen als Team angehen. Der ganze Verein ist zusammengerückt“.

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Nach der 1:3-Niederlage des FV Neuhausen II beim TSV Deizisau bleibt der FVN II bei 30 Punkten und auf dem Relegationsplatz. Die Deizisauer (55 Punkte) haben nach dem Sieg weiterhin gute Chancen im Aufstiegskampf. Spitzenreiter aber bleibt der TV Unterboihingen. Mit im Rennen um den direkten Aufstiegs- und den Relegationsplatz ist neben den Deizisauern auch der TSV Wernau, der mit 3:2 beim TV Hochdorf gewann und 53 Punkte hat. Am kommenden Sonntag treffen die Deizisauer und Wernauer auf der Hinteren Halde aufeinander. Die TSG Esslingen hat durch die Niederlage gegen den TVU mit 49 Zählern nur noch theoretische Chance auf den Relegationsplatz.

Kreisliga B

Die Staffel 1 wird angeführt vom spielfreien TSVW Esslingen (57 Punkte). Am Dienstag will der TSV Baltmannsweiler (bisher 49 Punkte) bei der SG Eintracht Sirnau II drei Punkte holen, um weiter eine theoretische Chance auf Platz eins und eine gute Chance auf den Relegationsplatz zu haben. Ein Spitzenspiel erwartet die Fans am kommenden, vorletzten Spieltag, wenn die Baltmannsweilerer auf den direkten Konkurrenten um Platz zwei, den GFV Odyssia Esslingen (50 Punkte), treffen , der gerade den TV Nellingen II mit 3:2 bezwungen hat.

Dem TSV Denkendorf II wurde schon am vergangenen Spieltag zur Meisterschaft in der Staffel 2 und dem Aufstieg gratuliert. Die Denkendorfer werden die weiteren Punkte gegen den TSV Notzingen II wohl am grünen Tisch bekommen, weil dieser nicht antrat. Auf den Relegationsplatz hat sich – durch eine unglaubliche Siegesserie – der TSV Wolfschlugen gesetzt. Nach dem 3:1 beim VfB Reichenbach II stehen hervorragende 53 Punkte auf dem Konto. Der TSV Köngen II (4:3-Sieg gegen den TSV Wernau II) hat fünf Punkte Rückstand bei zwei noch ausstehenden Spieltagen.