Abstiegskampf in der Bezirksliga: Plochingen gerettet, Berkheim in der Relegation

Als die Spiele der Fußball-Bezirksliga in Plochingen und in Frickenhausen abgepfiffen waren, war vor Ort zunächst nur klar, dass der 1. FC Frickenhausen durch den 7:1-Sieg gegen den TSV Berkheim endgültig den Klassenverbleib geschafft hatte und dass der TSV Jesingen durch die 0:1-Niederlage beim FV Plochingen in die Kreisliga A runter muss. Die anderen Entscheidungen, nämlich die die Plochinger und Berkheimer betreffend, waren zwar auch klar – aber erst einmal nicht den Beteiligten. Plochingens Trainer Denis Egger etwa stellte sich schon auf die Relegation ein. Doch die wird für seine Mannschaft nicht nötig, wie Bezirksspielleiter Armin Sigler als für solche Fälle höchste Instanz des Fußball-Bezirks Neckar/Fils unter Berücksichtigung der Konstellationen in den Ligen drüber erklärte. „Plochingen ist direkt gerettet und Berkheim geht in die Relegation“, sagte er und brachte damit Licht ins Dunkel.