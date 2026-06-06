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  6. Plochingen gerettet, Berkheim in der Relegation

Abstiegskampf in der Bezirksliga Plochingen gerettet, Berkheim in der Relegation

Abstiegskampf in der Bezirksliga: Plochingen gerettet, Berkheim in der Relegation
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Kellerduell auf dem Pfostenberg mit dem Ergebnis, dass die gelb-gekleideten Plochinger in der Fußball-Bezirksliga bleiben und die Jesinger absteigen. Foto: Nico Bauhof

Erst Verwirrung, dann Erleichterung: Der FV Plochingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga, der TSV Berkheim bekommt trotz der 1:7-Klatsche in Frickenhausen eine Chance in der Relegation.

Reporter: Sigor Paesler

Als die Spiele der Fußball-Bezirksliga in Plochingen und in Frickenhausen abgepfiffen waren, war vor Ort zunächst nur klar, dass der 1. FC Frickenhausen durch den 7:1-Sieg gegen den TSV Berkheim endgültig den Klassenverbleib geschafft hatte und dass der TSV Jesingen durch die 0:1-Niederlage beim FV Plochingen in die Kreisliga A runter muss. Die anderen Entscheidungen, nämlich die die Plochinger und Berkheimer betreffend, waren zwar auch klar – aber erst einmal nicht den Beteiligten. Plochingens Trainer Denis Egger etwa stellte sich schon auf die Relegation ein. Doch die wird für seine Mannschaft nicht nötig, wie Bezirksspielleiter Armin Sigler als für solche Fälle höchste Instanz des Fußball-Bezirks Neckar/Fils unter Berücksichtigung der Konstellationen in den Ligen drüber erklärte. „Plochingen ist direkt gerettet und Berkheim geht in die Relegation“, sagte er und brachte damit Licht ins Dunkel.

 

Die Berkheimer haben nun also noch eine Chance in der Relegation, in der sie zwei Spiele überstehen müssen. Das erste ist am 26. Juni in Ebersbach gegen die SGM Bad Überkingen/Hausen, die in der Staffel 3 der Kreisliga A noch den TV Deggingen von Platz zwei verdrängte.

Zunächst überwiegt der Frust

Berkheims Abteilungsleiter Uwe Willinger freute sich über die zweite Chance, er war aber erst einmal vom Erbebten gezeichnet: „Zuerst war ich in Wäldenbronn und habe den Abstieg unserer zweiten Mannschaft in die Kreisliga C miterlebt, dann bin ich nach Frickenhausen gefahren und war beim 1:7 nach 1:0 dabei – das war bitter.“ Ihn ärgerte, dass die Mannschaft nach der Führung durch Domenic Spohn zwei Mal die Chance hatte, sie auszubauen, diese aber jeweils aufgrund einer Abseitsposition abgepfiffen wurde, was wiederum nach Willingers Ansicht umstrittene Entscheidungen waren. „Wir stehen aber wieder auf, Trainer Patrick Bauer wird die Mannschaft für das Spiel in Ebersbach gut einstellen“, betonte Willinger.

Das Mitleiden aus der Ferne mit dem Geschehen in Plochingen war für den Funktionär auch nicht so einfach. Denn hätten die Jesinger auf dem Pfostenberg gewonnen, hätten sie die Berkheimer noch von Platz 14, der nun also die Relegation bedeutet, verdrängt. In der ersten Hälfte einer schwachen Partie waren die zunächst etwas bissigeren Jesinger auch nahe dran, nach gut einer halben Stunde vergaben sie erst eine gute und dann eine sehr gute Möglichkeit. Danach passierte sehr lange nicht mehr viel und das bisschen zunehmend mehr in der Jesinger Spielhälfte. Erst nach der gelb-roten Karte gegen Jesingens Rodrigo Portela Pais in der 73. Minute hatten die Plochinger gute Möglichkeiten – nach vergebenen von Lukas Werner, Avid Becker und Michael Blind verwertete Christian Mohr schließlich in der 89. Minute mit Hilfe des Pfostens eine.

„Ein schöner Abschluss“

Kurz danach war die Partie beendet, die Jesinger sanken auf den Rasen und die Plochinger jubelten. Dass sie überhaupt noch am Klassenverbleib schnuppern würden und diesen nun sogar direkt schafften, hätten ihnen vor ein paar Wochen nicht viele zugetraut. „Die Mannschaft hat daran geglaubt. Ich muss den Jungs ein riesen Kompliment machen“, sagte Egger. Das Spiel gegen Jesingen war zwar auch in seinen Augen kein besonders gutes („wir hatten uns vorgenommen, an die Leistungen zuvor anzuknüpfen, waren aber zehn Prozent davon entfernt“), der Sieg aber war für ihn „ein schöner Abschluss“, auch für Torschütze Mohr, der den Verein verlassen wird. Dass es wirklich der Saisonabschluss für die Plochinger war, war Egger in diesem Moment noch nicht klar. Aber die Aussage von Bezirksspielleiter Sigler bracht kurz darauf ja Gewissheit.

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